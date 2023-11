Rik Torfs bij Doorbraak

Eregast op het sponsordiner van Doorbraak is professor Rik Torfs. Hij zal het in zijn toespraak hebben over de maatschappelijke rol van de media en over het Vlaams medialandschap in het bijzonder. Aan de vooravond van een nieuwe Doorbraak 3.0 kunnen zijn inzichten alle Doorbraak-fans, -vrienden en -lezers zonder twijfel inspireren.

Zo vraagt Torfs zich af of en in welke mate er controverse mag zijn in de media? Wat is de toegelaten bandbreedte? Bestaat er zoiets als ‘geïnstitutionaliseerde controverse’ die deel uitmaakt van het systeem en het daardoor bevestigt en legitimeert? ‘Geïnstitutionaliseerde controverse’ die ook moet dienen om de echte controverse opzij te kunnen schuiven. De interessantste stukken in de media, zegt Torfs, zijn vaak stukken die ‘nog net’ door de beugel kunnen.

Rik Torfs is zeer geregeld te gast bij Franstalige kranten en omroepen. Hij merkt op dat het medialandschap aan de andere kant van de taalgrens merkwaardig genoeg veel breder is dan bij ons. En uiteraard is dan de vraag of ook Vlaanderen op dat punt niet moet verbreden.

