Takenlijst voor exitstrategie

Het wansmakelijke schouwspel van de Belgische politici en hun taskforces van afgelopen week, toont aan dat er zelfs nog geen embryonale exitstrategie is. Daar lijken alle commentatoren in de weekendkranten het wel over eens. En dus sloegen enkele ondernemers en mensen uit de zorg de handen in elkaar om een ontwerp op te stellen voor een exitstrategie uit de coronacrisis. Daarbij nam Geert Noels van Econopolis het voortouw. Een multidisciplinaire groep focust in zijn uitwegstrategie uiteraard op zorg, maar ook op economie. De kostprijs voor de volgende generaties van de huidige lockdown dreigt immers te groot te zijn.

Geen economisch kerkhof

Peter De Keyzer, managing partner van Growth Inc: ‘We bouwen geen maatschappij op een economisch kerkhof. Elke week dat de lockdown langer duurt, hypothekeren we de toekomst van een hele generatie. Hier zijn een aantal eenvoudige basisregels waarmee iedereen aan de slag kan. Laat elke burger, elke sector, elke specialist en elke organisatie hierover nadenken en hieraan meewerken. Alleen zo gaan we er raken…’

‘De ervaring met Covid-19 in verschillende landen kan ons helpen om een strategie voor Vlaanderen op te maken.’ Zo klinkt het in het document. ‘Een strategie die het gezondheidsrisico minimaliseert en de economische welvaart maximaliseert.’ Een strategie die bovendien vol te houden is. ‘Dit betekent dat we aanvaarden dat er risico’s bestaan op besmetting. Maar tegelijk moeten we beseffen dat het uitstellen van goede maatregelen een enorme impact heeft op het aantal slachtoffers én op de economie. Het niet-herstarten van de economie houdt daarenboven ook gezondheidsrisico’s in, naast enorme economische schade.’

Takenlijstje

Het document is een eenvoudige ‘en haalbare’ takenlijst. Een opsomming in puntjes waar en hoe we uit de huidige lockdowneconomie en -samenleving kunnen geraken. Het is vooral een praktisch document dat concrete aanbevelingen omvat om de samenleving en de economie terug op te starten, en toch de gezondheidsrisico’s strikt te beperken. Enkele concrete voorstellen: verplicht dragen van mondmaskers in ‘niet-private activiteiten’, verplichte en gecontroleerde quarantaine bij covid19-besmetting, temperatuurscanners aan de ingang van openbare en kantoorgebouwen, maximaal inzetten op telewerken, verlaagde capaciteit en social distancing in pretparken en horeca. Cinema’s, theaters en concertzalen blijven gesloten, en evenementen — ook in de privésfeer — mogen niet meer dan vijftien deelnemers tellen.

De voor zijn ‘Stop Darmkanker’-actie bekende arts Luc Colemont ondertekent de tekst eveneens, al zit die momenteel in lockdown in Italië, waar zijn echtgenote woont. Toen Noels hem contacteerde twijfelde hij geen moment om het initiatief te ondersteunen. De twitter-dokter werd al gevraagd door de FOD Volksgezondheid om te informeren over covid-19 via de sociale media van Stop Darmkanker. ‘We moeten elke dag minstens vijf ja/neen-beslissingen worden genomen: scholen, testen, mondmaserkers. Dat zijn er 35 per week, die kunnen niet allemaal juist zijn. Maar je moet in staat snel zijn aan te passen, bij te sturen en je fouten toe te geven. Rik Van Looy: ik heb meer geleerd uit mijn nederlagen dan uit mijn overwinningen.’

‘Het goeie van het document is dat het op een paar A4’s staan. Dat maakt het heel concreet, daar kan iedereen zich aan houden,’ zegt Colemont. ‘Op minder dan 48 uur tijd maakten we een bruikbare en haalbare tekst.’

Geen politieke leiding

[Lees hier het document Exit Coronacrisis: Naar een normalisatie die gezondheid en welvaart samen optimaliseert (pdf) .]

Waarom komt zo’n eerste concrete aanzet tot een exitstrategie uit deze groep? Peter De Keyzer: ‘Er is geen politieke leiding, geen strategie. We wachten al te lang om die uit te rollen.’ De groep rond Noels levert hiermee een praktische voorzet waarmee politici en alle verantwoordelijken — in zorg, onderwijs en ondernemingen — ‘zo snel mogelijk aan de bak kunnen,’ aldus De Keyzer. Colemont vult aan: ‘er is een infodemie, nu ziet niemand door de bomen het bos. Wij bieden met onze heldere checklist een goede handleiding voor iedereen. Corona kijkt niet naar je beroep of je achtergrond. In Italië zijn er al meer dan honderd artsen gestorven aan corona. Het virus maakt geen onderscheid.’ Best wordt deze tekst elke paar weken opnieuw geëvolueerd zegt Colemont tot slot.

Onder de namen van de experten valt economiefilosoof Rogier De Lange op. Hij was — samen met Ivan Van de Cloot — een van de eersten in ons land die op de dreiging van het coronavirus wees. Hij trok er van in het begin ernstige lessen uit die tot ingrijpende maatregelen zouden leiden. Andere ondertekenaars zijn Françoise Chombar (Melexis), dr. Geert Meyfroidt (intensive care, KU Leuven), dr. Jochen Nijs (gastro-enteroloog Sint-Trudo), ingenieur Lize Raes (beheert het covid19-model voor België) en Annie Vereecken (investeerder in start-ups en biotechondernemingen).