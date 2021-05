Unia reageert voorzichtig op vraag burgerlijke partijstelling antisemitische slogans

Zaterdag jl. werden op een pro-Palestijnse manifestatie in Brussel bedenkelijke anti-semitische slogans geroepen. Het gaat om de gekende Hamas- en hezbollah-leuze ‘Khaybar, Khaybar, ya yahud, Jaish Muhammad, sa ya’ud’. Deze verwijst naar het vermoorden en verdrijven van de Joden uit de stad Khaybar in de 7e eeuw. Letterlijk betekent het dat de Joden moeten denken aan wat er in Khaybar is gebeurd, en dat ‘de legers van Mohammed terugkomen’. Het Antwerpse Hof van Beroep categoriseerde deze oproep in 2019 al als oproepen tot haat en geweld tegen de Joodse gemeenschap. Doorbraak vroeg om een reactie bij het Interfederaal Gelijkekansencentrum Unia.

Persattaché Denis Bouwen reageert namens Unia.

Nog te vroeg voor uitgebreide reactie

Uit verschillende filmpjes op sociale media blijkt onweerlegbaar dat de gewraakte slogan door manifestanten werd geroepen. Door de veroordeling van het Antwerpse Hof van Beroep is er een duidelijk juridisch precedent voorhanden. Het Brussels parket is een onderzoek gestart. Gaat Unia zich burgerlijke partij stellen?

‘Unia onderzoekt momenteel de feiten. De aard van de feiten vereist ook een ernstig onderzoek. Als instelling mogen we niet overhaast reageren, zonder grondige analyse. Als we intern tot de conclusie zouden komen dat Unia zich best burgerlijke partij kan stellen, dan is dat iets waarover de Raad van Bestuur zich moet uitspreken. Die heeft daarover het laatste woord.‘

‘Ik wil toch onderstrepen dat Unia in het verleden al herhaaldelijk heeft opgetreden tegen uitingen van antisemitisme. In het jaarverslag van 2019 stond bijvoorbeeld een flinke passage over het thema antisemitisme. In het kader van onze opdracht nemen we ook de strijd tegen antisemitisme zeer ernstig.‘

Welingelichte bronnen uit de omgeving van de Raad van Bestuur melden dat het samenstellen van een dossier wel enkele maanden kan duren. De hoeveelheid klachten die in het kader van dit dossier binnenlopen kan mogelijk doorslaggevend zijn voor het nemen van een initiatief tot burgerlijke partijstelling. Het is eveneens cruciaal om de effectieve daders te identificeren.

We kunnen ons niet van de indruk ontdoen dat de gebeurtenissen van zaterdag gevoelig liggen bij Unia. We zijn dan ook benieuwd naar een uitgebreide reactie na de interne evaluatie van de gebeurtenissen.