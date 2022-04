Vergeten vragen van de voorbije week (173)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld, en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals: Sinds wanneer is een illegaal hetzelfde als een toerist? (Aan de Nationale Lotterij, die 250.000 euro wil uitbetalen aan de winnaar met het juiste kraslot: een Afrikaanse transmigrant, die illegaal op ons grondgebied was: 'Het is niet omdat hij illegaal in ons land…

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld, en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Sinds wanneer is een illegaal hetzelfde als een toerist?

(Aan de Nationale Lotterij, die 250.000 euro wil uitbetalen aan de winnaar met het juiste kraslot: een Afrikaanse transmigrant, die illegaal op ons grondgebied was: ‘Het is niet omdat hij illegaal in ons land verblijft, dat hij geen recht zou hebben op zijn prijs. Wij hebben bijvoorbeeld ook al geld gestort op een Argentijnse rekening toen een toerist hier won’. België: het land waar illegalen nu ook letterlijk het groot lot winnen.)

Hoe ongeneselijk ziek zijn Vlaams Belangers in uw ogen?

(Aan Jean-Jacques De Gucht (Open Vld), die ook ex-VB-ers achter een cordon sanitaire wil opsluiten. Nog voor de betrokken mensen hun programma hebben voorgesteld, trouwens. Eens ‘fout’, altijd fout. Dat noemt zich dan liberaal. Misschien is dit de enige manier voor Open Vld om aan de macht te blijven: gewoon de helft van Vlaanderen uitsluiten?)

Welke politici worden met de voornaam aangesproken?

(Aan Wetstraatjournaliste Hannelore Simoens (VTM), die het amicaal heeft over ‘Conner’. Het is maar één voorbeeld. Onlangs was Open Vld-Kamerlid Liekens te gast in De Zevende Dag, al was ze daar gewoon ‘Goedele’. Het gebruik van de voornaam schept vertrouwen en een vriendschappelijke sfeer. Ofwel blijven journalisten er consequent van weg, ofwel noemen ze Kamerlid Van Langenhove voortaan ook gewoon ‘Dries’.)

Sinds wanneer is dit geen nieuws meer?

(Aan elk medium dat zweeg over de aantijgingen tegen Yves Leterme, die Dag Allemaal uitbracht. Stel je even voor dat een allochtone schrijfster (die ooit een boek schreef met Tom Naegels) een VB’er of N-VA’er zou omschrijven als een psychopaat, een roofdier en een verkrachter. Op de voorpagina van het best verkochte weekblad. Zou het dan ook bij enkele kleine stukjes (niet eens in de kranten) blijven?)

Hoeveel gevangenen hebben Turkse of Marokkaanse roots?

(Aan De Krant van West-Vlaanderen, die schetst wat voor mensen er in de gevangenis van Brugge zitten: ‘Het is een huizenhoog cliché, maar het klopt niet dat de gevangenis vol zit met buitenlanders. Nog een cliché is dat het allemaal Turken of Maghrebijnen zijn: dat klopt al helemaal niet. Nederlanders voeren de top-5 aan’. De Krant gebruikt hier het criterium nationaliteit maar België is de voorbije decennia bijzonder gul geweest met die nationaliteit. Hoeveel van de Belgen hebben Turkse, Marokkaanse of andere migratieroots? En zijn de clichés dan nog zo gek?)

Wie hecht er waarde aan zo’n poppenkast?

(Aan minister van Justitie Vincent Van Quickenborne (Open Vld), die gedetineerde gaat spelen: ‘We gaan deze zomer met een tachtigtal magistraten een weekend doorbrengen in de nieuwe gevangenis van Haren’. Beetje kamperen voor de camera’s: mediastuntje in komkommertijd. Wat is de meerwaarde? Wat is zelfs maar het realistisch gehalte, als de minister omringd zal worden door melkwitte magistraten – en niet door pakweg Marokkaanse messentrekkers?)

Hoe racistisch zijn Afghanen, Syriërs, Surinamers…?

(Aan antropologe Gloria Wekker, die wantrouwig kijkt naar Oekraïense vluchtelingen: ‘We zijn met de Oekraïners veel racisten naar hier aan het halen. Maar niemand heeft het erover’. Toch vreemd dat er nooit vragen gesteld werden bij het racisme van pakweg zwarte of bruine vluchtelingen – die daar nochtans wel iets van kunnen. Over Oost-Europeanen mag je dit soort dingen wel zeggen. Mevrouw Wekker heeft net een leerstoel gekregen aan de UGent.)

Welk kamp verwerpt de wetenschap het meest?

(Aan filosofe Lotte Spreeuwenberg, die als woke activiste vast heel erg tegen veralgemeningen is: ‘Al 300 jaar lang wordt in de westerse wetenschap alle kennis geproduceerd door witte, rijke, intellectuele mannen, die allemaal gelijkaardige ervaringen hebben. Hun werk lijkt alleen objectief, omdat al zolang dezelfde groep mensen dezelfde dingen zegt’. Er wordt weleens gedaan alsof er in het rechtse kamp een anti-wetenschappelijk sfeertje heerst. Maar als er nu eens één kamp is dat de wetenschap verwerpt en bestrijdt …)

Klopt het wat Abou Jahjah over u vertelt?

(Aan journaliste Josephine Dapaah (De Standaard), die volgens Dyab Abou Jahjah een zelfverklaarde woke is die onder meer de dekolonisering van wetenschap verdedigt. Jahjah vertelt het als anekdote in de podcast van Alex Agnew: hoe hij het stevig aan de stok kreeg met Dapaah in de marge van een interview voor De Standaard en hoe die hele discussie netjes uit de gepubliceerde tekst gehouden werd. Terwijl het toch interessant is om te weten hoe journalisten denken.)

Hoe poreus is de nieuwe generatie?

(Aan prinses Marie Esmeralda van België, die koloniale beelden weg wil: ‘We mogen de nieuwe generatie – en zeker de generatie die divers is en uit minderheidsgroepen bestaat – niet blootstellen aan deze standbeelden’. Eigenlijk is heel die ondertoon van woke beledigend: alsof jongeren de confrontatie met een ander verleden niet aankunnen, alsof ze onherstelbaar beschadigd worden door boemannen van brons.)

Was het klimaat ooit meer dan een dekmantel?

(Aan Bram Michielsen van Youth For Climate, die zegt dat de klimaatverandering en de vluchtelingencrisis dezelfde oorzaak hebben: ‘Het mondiale economische systeem, dat draait op een onophoudelijk streven naar groei en winst, en dat vandaag nog altijd een sterke koloniale inslag heeft’. Youth for Climate rammelt de hele linkse debatfiche over ‘racisme’ en ‘ongelijkheid’ af. Al toen Youth for Climate voor de eerste keer opdook, werd hiervoor gewaarschuwd: het is gewoon de oude linkse agenda in een nieuw jasje. Wie kan dat nu nog ontkennen?)

Hoe lang willen jullie nog subsidies?

(Aan DPG Media, dat fors meer winst boekte: 1,9 miljard euro omzet, 228 miljoen euro nettowinst. Toch mag de belastingbetaler betalen voor de bedeling van Het Laatste Nieuws en De Morgen. Mag je dan nog veel verontwaardigde opiniestukjes schrijven over geldverspilling en vriendjespolitiek?)

Wat heb je aan een waakhond die niet blaft?

(Aan de Belgische Mede­dingingsautoriteit, die de overname van RTL Belgium door DPG Media en Rossel heeft goedgekeurd. De mediagroepen krijgen zo een sterke greep op het reclamesegment, wat hun machtspositie gevoelig versterkt. De concurrentiewaakhond geeft geen kik. Zou het helpen dat DPG uitstekende politieke contacten heeft?)

Welk pover beeld scheppen jullie van de vrouw?

(Aan de uitbaters van vrouwencafé Cut, waar ze kutbier (‘blond met pruimen’) schenken en waar vagina’s getekend zijn op ramen, muren en toiletdeuren. De dames doen maar: ondernemerschap is vrij en misschien zijn er nog te weinig zaken die zich beperken tot één doelpubliek. Er is ook niets mis met een mannencafé. Maar wat zouden we zeggen van een mannencafé dat zo kwistig schermt met de penis?)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.