Vergeten vragen van de voorbije week (88)

Ook de voorbije week werden veel vragen gesteld – en waren er ook vragen die te weinig of helemaal niet gesteld werden. Aan het begin van de nieuwe week kunnen er misschien nog enkele vragen opgeworpen worden. Zoals:

Hoe politiek-correct was Lucienne Herman-Michielsens?

(Aan Brussels staatssecretaris Nawal Ben Hamou (PS), die de Leopold II-tunnel naar een vrouw wil noemen: ‘Ik zou zelf Lucienne Herman-Michielsens nomineren’. Ongetwijfeld wil Ben Hamou de grondlegster van de Abortuswet eren, maar Lucienne Herman-Michielsens was ook lid van Protea — een pro-Apartheid-organisatie. Leopold II heet nu ‘fout’, maar hij is niet de enige die mogelijk moeilijk ligt bij de Afrikaanse diaspora.)

Wat is volgens u de definitie van een ‘transfer’?

(Aan ABVV-voorzitter Robert Vertenueil, die geld naar Vlaanderen ziet vloeien: ‘Bij de NMBS gaat 60% van de inves­teringen naar Vlaanderen. Dat is een transfer die van zuid naar noord gaat, of niet soms?’. Nou, niet dus. Nog los van het feit dat Vlamingen bijna 60% van de bevolking uitmaken en dat de economisch cruciale zeehavens allemaal in Vlaanderen liggen: de investeringen van de NMBS worden betaald met federale belastinginkomsten. En die worden voor ongeveer 65% opgehoest door de Vlamingen. Dus als er bij de NMBS sprake is van een transfer, dan is het er weer eentje van noord naar zuid.)

Wanneer is een land het redden waard?

(Aan politicoloog Carl Devos, die perspectief ziet voor het federale België: ‘Misschien brengt de dreiging van het coronavirus redding’. Een land dat alleen nog gered kan worden door oorlog, hongersnood, epidemie of rattenplaag: is dat nog het redden waard?)

Uit welke hoek komt ‘Oproep voor een democratische school’?

(Aan De Morgen, dat (niet voor het eerst) een journalistiek artikel wijdt aan een pleidooi van ‘Oproep voor een democratische school’ (OVDS). Deze ‘lerarenorganisatie’ werd opgericht door een parlementslid van de PVDA en volgt hondstrouw de debatfiches van de communisten. De Morgen vertikt het om die partijpolitieke link te duiden. Zou Vlaams Volksvertegenwoordiger Jan Laeremans (Vlaams Belang) — met zijn meer dan 30 jaar ervaring als leerkracht — ook een mantelorganisatie kunnen oprichten, die zo vlot een forum krijgt in de media?)

Wat is er mis met uw democratische reflex?

(Aan Matthias Verbergt, die de Nederlandse politicoloog Hans Vollaard interviewde voor De Standaard. Vollaard stelt onder andere voor om een minderheidsregering aan te stellen zonder vertrouwensstemming in het parlement: ‘De koning kan een regering zo aan de slag zetten’. Journalist Verbergt sputtert niet tegen. Dan zegt Vollaard dat je gerust ook politieke akkoorden kunt sluiten met Vlaams Belang. Waarop Verbergt meteen: ‘Een regering die gesteund wordt door Vlaams Belang is volgens u democratisch geen probleem?’. Het is maar waar je democratische problemen ontwaart…)

Maakt een man in rok een aula boeiender?

(Aan studente Eva Sevrin (in De Morgen betitelt als ‘diversiteitsexpert’, maar ze is gewoon een activiste die Rechten studeert), die geen graten ziet in mannen met een jurk: ‘Integendeel, je aula wordt er enkel boeiender op als iemand er fucking fabulous uitziet’. Voor wie het zich afvroeg: het is tegenwoordig dus heel triestig gesteld in de aula’s van de KU Leuven.)

Waar is een blanke man veilig in een rok?

(Aan journalist Kristof Bohez, die met een rok over de Meir ging lopen: ‘Theo Francken vindt het maar niets. En wij? Wij wilden het aan den lijve ondervinden’. Meer dan een paar blikken en commentaren levert het niet op. Op klaarlichte dag, in de massa op de Meir, zal je niet snel aangevallen worden. Allicht is Bohez niet eens de eerste man die in een rok door die winkelstraat paradeert. Waarom ga je als blanke in een vrouwenrok niet eens in bepaalde buurten van Borgerhout lopen, zo tegen valavond?)

Vanaf wanneer ben je een grootgrondbezitter?

(Aan de experts die de bouwshift op de korrel nemen: ‘Vele miljarden dreigen naar grootgrondbezitters te vloeien. De helft van de bouwoppervlakte is van mensen die meer dan één eigendom hebben, 14% is zelfs in handen van personen met 10 of meer percelen’. Ben je grootgrondbezitters als je 2 of zelfs 3 bezittingen hebt? En hoe rechtvaardig is het om mensen die meer getroffen worden door de bouwshift (omdat ze meer bebouwbare oppervlakte in portefeuille hebben) minder te compenseren?)

Wat hebt u zelf verkeerd gedaan tijdens uw campagne, mevrouw Clinton?

(Aan Hillary Clinton, die in Knack jammert dat ze genekt werd door de seksisten, het kiessysteem, de sociale media, de grote bedrijven, … Ronduit tragisch hoe 4 jaar later nog altijd elke zelfkritiek ontbreekt bij mevrouw Clinton. En van de journalist komt de kritiek ook al niet.)

Waarom leg je mannen geen samenscholingsverbod op?

(Aan Katleen Van Langendonck, die verzucht dat quota niet volstaan om het patriarchaat ten val te brengen: ‘Ook de structuur moet volgen. Als je na een vergadering naar huis gaat om de babysit af te lossen, dan gaan de gesprekken nog informeel door en blijven veelal de mannen over. Die homosociale netwerken waarvan niets op papier staat, maar waar toch contacten worden gelegd en zaken worden geregeld zijn moeilijk te doorbreken en vaak mannelijk’. Vroeger streden feministen voor stemrecht, vandaag zijn ze tegen het pintje na de vergadering.)

Hoeveel Plaasmoorde zijn er de voorbije jaren in Zuid-Afrika gepleegd?

(Aan journalist Olivier van Beemen, die in Knack verslag uitbrengt vanuit Stellenbosch: ‘Vooral witte Zuid-Afrikanen zijn beter af door de afschaffing van de apartheid’. Het stuk telt meer dan 2.200 woorden, maar geen enkele vermelding van de Plaasmoorde: wrede moorden en roofovervallen op blanke landbezitters. Je hoeft er niet de focus van je stuk van te maken, maar zelfs geen verwijzing naar dit fenomeen?)

Wie krijgt de schuld als België zich vertilt aan het coronavirus?

(Aan Maggie De Block en Marc Van Ranst, de gezichten van de Belgische maatregelen tegen het coronavirus. Het wordt stilaan duidelijk dat België zich onvoldoende voorbereid heeft. Andere landen nemen sneller meer doortastende maatregelen. Tot nu toe valt het nog mee, maar wat als het straks wél uit de hand loopt? Mogen we Van Ranst en De Block daar dan op afrekenen? Hopelijk moet die vraag nooit beantwoord worden.)

Zit u zelf ook nog met vragen? Blijf er niet mee zitten. Stel ze hardop in een reactie op dit stuk.