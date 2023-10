Ze willen geen land, ze willen Joden vermoorden.

De barbaarse slachting van naar schatting 1.000 Israëlische burgers door Palestijnen afgelopen zaterdag – een Joodse feestdag, feestende vrouwen kinderen baby’s, ouderen, gehandicapten, werden puur afgemaakt alsof ze gras waren, vrouwen werden verkracht, verminkt en in stoet Gaza rond gedragen, honderden gijzelaars, gevangen zonder enig teken van leven, volledige families vermoordn ouders met hun kinderen samen. Beelden waarvan we dachten dat we ze deze eeuw niet meer zouden zien.

Er zijn geen woorden die deze beelden kunnen verwoorden. ISIS of nazi-praktijken? Het is veel te vroeg om de omvang van deze ramp te zien.

Escalatie

Ik ben een trotse Belg, maar heb veel familie in Israël, ik heb kinderen die voor de feestdagen naar daar waren gereisd. Sinds het nieuws losbarstte is de bezorgdheid niet te beschrijven. Moge God iedereen beschermen en ze veilig thuis terugkeren. Amen.

Het is sinds de holocaust de grootste slachting van Joden in één dag, en dan reken ik een honderdtal soldaten nog niet mee. De eind tol is niet bekend er zitten in de ziekenhuizen nog duizenden gewonden. De 9/11 van Israël. Het Pearl Harbor van het IDF, het Israëlische leger.

Dit is al ongeveer de tiende ‘ronde’ van escalatie sinds Israël heel wat bloeiende Joodse dorpen in de Gazastrook ontruimd heeft. Kn plaats van een nieuwe ‘Singapore’, in plaats van vrede zoals naïevelingen hadden geloofd, is het een enorm basiskamp van bloeddorstige terroristen geworden, onder controle van Hamas – de door Iran getrainde en door het westen gefinancierde terreurgroep, die een stuk land in handen hebben gekregen.

Helden in Gaza

Die Palestijnse terreurbende, Hamas, wordt gesteund door een verpletterende meerderheid van de ‘civiele bevolking’ in Gaza. Als helden worden ze met gejuich in de straten van Gaza ontvangen. Genade verdienen ze niet. Dat Egypte maar zijn grens met de Gazastrook opent, en de broeders daar mooi opvangt. En als ze daar niet welkom zijn omdat ook Egypte de waarheid ziet, moet Israël niet beter zijn. Het is al lang meer dan genoeg !

Val niet weer in hun fuik. Ze willen helemaal geen ‘Palestijnse staat’, dat is de oude fake dekmantel. Er heeft nooit in de geschiedenis een Palestijnse staat bestaan, toch hadden ze al lang eentje kunnen hebben met een tikkeltje goede wil, maar ze dragen een geschiedenis van 100 jaar terreur, nog lang voor er sprake was van Israël. En nee zeggen – tegen werkelijk elk initiatief om die regio te delen. Als Israël de wapens neerlegt, bestaat het niet meer. Als de Palestijnen de wapens neerleggen zou er vrede zijn.

Failed state

Hun krankzinnige achterlijke ideologie is geen onafhankelijk land, maar Israël van de kaart te vegen. Om in de plaats nog een Arabische failed-state te creëren. Zoals in Libanon, Irak, Iran, Libië, en noem maar op… waar behalve hun barbaarse burgeroorlogen de christelijke minderheden – de ‘ongelovigen’ de eerste slachtoffers zijn. Zijn ze daar ook de ‘onderdrukten’, die maar gewoon een eigen ‘land’ willen ? Wie gelooft die onzin nog ?!

Wat we allemaal goed moeten beseffen. Israël is de voorpost van het westen tegen degenen die maar één doel hebben: alle ‘ongelovige’ westerlingen dood. De Gazastrook helaas al lang ‘Judenrein’ met een zwarte terreur-hel in plaats. Als Israël valt, valt het westen dat al meer dan eens ondervond wat er binnen de Islam leeft. Wake up Europe !

Hamas gefinancierd door België

Het ergste gevoel is dat Hamas gefinancierd wordt door het westen, ook door België en tal van linkse NGO’s, onder het mom van ontwikkelingshulp. Elke school in Gaza is een productielijn van antisemitische haat met de paplepel gevoed. Als volwassene komen daar volwaardige terroristen uit die geen enkele schijn van geweten tonen als ze met een kalasjnikov honderden mensen op een festival gewoon koudbloedig afmaaien, verkrachten en verminken. De officiële Palestijnse autoriteit, met holocaust-ontkenner en luide antisemiet ‘president’ Abbas betaalt iedere maand een loon aan elke familie van een terrorist die in de Israëlische gevangenis zit of is gestorven tijdens een terroristische aanval.

Het grootste deel van het budget van de Palestijnen gaan naar die schurken De gewone man in de straat (die helaas al te vaak ook die terreurgroep steunt) ziet er heel weinig van. Iedere eurocent voor de Palestijnen voor welk doel ook, komt uiteindelijk terecht bij terroristen! Maakt niet uit of het nu gaat om ‘onderwijs’, ‘ziekenhuizen’, ‘agricultuur’ of ‘humanitaire hulp’.

Stop de subsidiestroom

Er is geen enkele echte controle, en geen enkele zekerheid wat er gebeurt met al die miljoenen. Dat zijn al decennia van oneindig gepamper zonder enige resultaat, behalve de groeiende terreur. Het kostte minder om heel Europa er weer bovenop te krijgen na WO II Er is in België armoede genoeg. Er is geen enkele zinnige reden waarom burgers in België, een land met al bijna de hoogste belastingdruk, deze haat zouden subsidiëren.

Sluit de subsidiestroom richting Palestina hermetisch af! Ontwaak uit die westerse naïviteit! Het is vijf na twaalf!