1 maart. Net binnen: eerste en voorlaatste editie van ‘breed’ Vlaams Progressief Zangfeest vindt plaats

2005 Het Amerikaans Hooggerechtshof bepaalt dat het ter dood veroordelen van minderjarigen ongrondwettelijk is.

1981 Het eerste Vlaams Progressief Zangfeest in de Arenahal in Deurne. Het ontstond uit onvrede met het traditionele Vlaams Nationaal Zangfeest, het zingen van het Zuid-Afrikaans volkslied en ‘het zogezegde Vlaamse lied, dat kunstmatig werd getoondicht in opdracht van een romantische en katholieke stroming binnen de Vlaams-nationale ideologie’.

Het VPZ werd gesteund door een ‘breed progressief front’, van linkse nationalisten over Wereldwinkels tot de maoïstische Partij van de Arbeid (PVDA) en de trotskistische Revolutionaire Arbeidersliga (RAL). Ook de Katholieke Jeugdraad steunde het initiatief. Johan Anthierens presenteerde de zaak. Er werd in woord en lied geprotesteerd tegen de Vlaamse Militanten Orde en Voorpost, de kernraketten, de situatie van de Vlamingen in Voeren en Brussel. Het alternatieve zangfeest werd afgesloten met het zingen van De Vlaamse Leeuw en De Internationale. Op het tweede Vlaams Progressief Zangfeest in 1982 liep het al fout. Een groot deel van het publiek weigert om De Vlaamse Leeuw te zingen. Het was meteen het laatste.

1981 Geboorte in Temse van Barbara Pas, handelsingenieur en Vlaams-nationale politica. Sinds 2007 is ze volksvertegenwoordiger van het Vlaams Belang, sinds 2013 fractievoorzitter in de Kamer.

1972 In Brussel gaat Franz, de eerste film van Jacques Brel, in première.

1945 Overlijden in Ellrich (Thüringen) van Jef van Extergem (47), Vlaamsgezinde communist. Hij werd geboren in Dendermonde (Oost-Vlaanderen). Al jong politiek actief streeft hij aanvankelijk een synthese tussen Vlaamse Beweging en arbeidersbeweging nastreeft. Tijdens de Eerste Wereldoorlog is hij een overtuigd activist die de socialisten mee op het pad van de Vlaamse onafhankelijkheidsstrijd poogt te krijgen. In november 1918 vlucht Van Extergem naar Duitsland en maakt in Berlijn kennis met de Spartakusbund van Roza Luxemburg en Karl Liebknecht.

In 1920 wordt hij veroordeeld tot 20 jaar gevangenisstraf, maar het jaar daarop wordt hij vrijgelaten op voorwaarde dat hij zich niet meer met politiek zou bezighouden. Hij trekt zich daar niets van aan, wat hem opnieuw in de gevangenis brengt, van 1925 tot 1928. Afgezien van August Borms was hij de activist die het langst achter de tralies zat. Na zijn vrijlating wordt er op 24 juni 1928 in Antwerpen voor hem een hulde georganiseerd onder leiding van Roza de Guchtenaere. De Frontpartij houdt zich afzijdig, wegens Van Extergems virulent communisme. Na het eerbetoon trekt een betoging door de straten van Antwerpen, achter de portretten van Borms en Van Extergem.

Op 9 december 1928 wordt in Antwerpen een tussentijdse verkiezing gehouden, ter vervanging van een overleden liberaal volksvertegenwoordiger. Van Extergem wordt door de Belgische Kommunistische Partij (BKP) voorgedragen als amnestiekandidaat. Als de Frontpartij op de valreep August Borms naar voor schuift, doet Van Extergem een oproep om op Borms te stemmen. Het was toen te laat om zijn eigen kandidatuur in te trekken. Op de dag van de Bormsverkiezing wordt hij lid van de Belgische Kommunistische Partij en vertrekt voor een eerste keer naar Moskou. In de zomer van 1930 wordt Van Extergem een tweede keer naar de leninistische kaderschool in Moskou gestuurd. Hij blijft er tot begin 1931.

In 1936 jaar besluit de BKP in haar schoot een Vlaamse Kommunistische Partij (VKP) op te richten. Jef van Extergem wordt partijsecretaris en hoofdredacteur van het nieuwe communistische weekblad Het Vlaamse Volk. In feite gebruikt de partij Van Extergem als uithangbord, telkens als zij een Vlaamsgezinde figuur nodig heeft, maar intern wordt hij precies vanwege dat Vlaams profiel gewantrouwd. In februari 1939 veroordeelt Van Extergem het activisme als strijdig met het socialisme en, ook nieuw, verkiest ‘als Vlaming een goede Belg te zijn’.

In augustus 1939 sloot de Sovjet-Unie een niet-aanvalspact met nazi-Duitsland en de communisten borgen hun antifascistische politiek op. In deze voor de communisten moeilijke en dubbelzinnige periode middels krijgt hij in 1940 de leiding over de partij in Vlaanderen. Het eerste clandestiene nummer van De Rode Vaan rolt van de pers met Van Extergem als hoofdredacteur. In april 1943 werd hij aangehouden en naar Breendonk gebracht. Ondanks foltering blijft hij zwijgen. Eind 1943 wordt hij naar het concentratiekamp Sachsenhausen gedeporteerd en verplicht tewerkgesteld bij Henkel. In maart 1945 overlijdt hij, fel verzwakt door ziekte en ontbering. We vermelden hem symbolisch op 1 maart: de juiste datum van zijn overlijden is onbekend, we weten alleen dat het in maart was.

1932 De tweejarige zoon van de Amerikaanse vliegpionier Charles Lindbergh wordt ontvoerd. Het jongetje, Charles A. Lindbergh jr., wordt tien weken later dood gevonden. Pas in 1935 wordt Bruno Hauptmann, een timmerman en Duitse immigrant, gearresteerd, berecht en geëxecuteerd. De weduwe Hauptmann heeft haar leven lang eerherstel voor haar man proberen te krijgen. Zij hield, net als hijzelf, vol dat hij onschuldig was. Er is een theorie dat het kind zou zijn vermoord door een geestelijk onevenwichtige zus van mevr. Lindbergh.

1905 Geboorte in Hingene (Antwerpen) van de dichter en publicist Pol le Roy (1905-1983). Hij speelde een voorname rol in het Verdinaso. Zie Vandaag van 23 oktober 2022.

1873 De Amerikaanse firma E. Remington and Sons begint met het bouwen van de eerste typemachines. De loodzware, oerdegelijke apparaten verschijnen al snel in kantoren overal ter wereld.

1810 Geboorte in Zelazowa Wola (Polen) van Fryderyk Franciszek Chopin, beter bekend als Fréderic Chopin. Pools componist en virtuoos pianist uit de romantiek. Hij was een kind uit een Franse vader en Poolse moeder of, volgens andere bronnen, de bastaardzoon van een Poolse aristocraat. Ook over de juiste datum van zijn geboorte is onzeker. Zo zou hij geboren zijn op 22 februari, maar pas per 1 maart gedoopt en in het geboorteregister van het dorp ingeschreven. Sommigen stellen dat enkel de Schotse Jane Stirling (1804-1859), een leerlinge van Chopin, de ware toedracht kende en deze neerschreef op een papier dat samen met Chopin werd begraven.

Hij stond bekend als wonderkind op de piano. In november 1830 vertrekt hij naar Parijs, waar hij leeft als componist en pianoleraar. Om te voorkomen dat hij afhankelijk zou zijn van documenten van het Russisch Keizerrijk wordt hij Frans staatsburger. Tussen 1837 en 1847 onderhoudt hij een stormachtige relatie met de Franse schrijfster George Sand (Aurore Dudevant). Hij overlijdt in 1849 op de leeftijd van 39.

1814 De grote mogendheden besluiten in Wenen dat de noordelijke en zuidelijke Nederlanden herenigd mogen worden onder koning Willem I.

1792 Keizer Leopold II overlijdt in Wenen. De Fransen maken daarvan gebruik om de oorlog te herbeginnen en de Zuidelijke Nederlanden binnen te vallen.