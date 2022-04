10 april. Historische dag: Goedevrijdagakkoord getekend

Elk jaar Wereld Homeopathie Dag, datum gekozen als eerbetoon aan de Duitse arts en grondlegger van de homeopathie Dr. Samuel Hahnemann (10 april 1755 – 2 juli 1843).

Homeopathie is een populaire alternatieve geneeskundige therapie die voornamelijk uitgaat van het gelijksoortigheidsbeginsel: een homeopathisch geneesmiddel is geschikt voor de behandeling van een ziekte als het middel bij een gezond persoon dezelfde ziekteverschijnselen opwekt als die waaraan de zieke lijdt.

De homeopathische behandeling bestaat uit het voorschrijven van homeopathica, dat wil zeggen potentiëringen (stapsgewijze sterke verdunningen in combinatie met schudden) van stoffen die in pure vorm dezelfde symptomen als de te bestrijden ziekte zouden oproepen. Homeopathie is een van de meest onderzochte alternatieve geneeswijzen. De toegeschreven klinische werkzaamheid wordt echter niet ondersteund door wetenschappelijk bewijs volgens de methode aangewend voor klassieke geneesmiddelen.

1998 Op Goede Vrijdag bereiken regeringen en strijdende partijen in Noord-Ierland een vredesakkoord. Hiermee lijkt een einde gekomen aan dertig jaar geweld. In Belfast wordt het akkoord ondertekend door acht Noord-Ierse politieke partijen (die zowel nationalisten en republikeinen als unionisten en loyalisten vertegenwoordigen) en de Britse en Ierse regeringen. Dit is een zeer belangrijke stap in het vredesproces. De spanning duurt tot op het laatst, want de Democratic Unionist Party (DUP) van dominee Ian Paisley (1926-2014) en de UK Unionist Party (UKUP) van Bob McCartney haken af uit protest tegen de deelname van de katholieke Sinn Féin. Toch zou het akkoord in 2007 leiden tot een Noord-Ierse regeringscoalitie van protestanten en katholieken met Ian Paisley als premier.

1944 Britse bommenwerpers werpen in een half uur tijd 2200 bommen op de burgerbevolking van Frans-Vlaanderen, vooral dan op Rijsel, Harbodem, Marquette, Lambresart, Loos en Lomme. Meer dan 3500 woningen worden vernield. Uit het puin haalt men 500 doden en 450 gewonden.

1941 Kroatië roept zijn onafhankelijkheid uit. Deze oude deelstaat van Oostenrijk-Hongarije was na 1918 tegen zijn wil en zonder referendum bij Joegoslavië gevoegd. Daar komt nu een einde aan, onder het bewind van Ante Pavelić (1889-1959).

1938 In Brussel oprichting van de Vlaamse Vereeniging voor Reserveofficieren (VVRO) door de Vlaamse industrieel Tony Herbert, als reactie op de stug eentalige Union nationale des Officiers de Réserve (UNOR). Op dat ogenblik zijn reeds 532 reserveofficieren toegetreden. De VVRO geeft vanaf 11 juli 1938 een tijdschrift uit met de sprekende titel Weerkracht en Volk, ‘Maandblad voor Nationale Opvoeding en Bevordering van de Weerbaarheidsidee’.

De vereniging besteedt veel aandacht aan de taaltoestanden in het leger, maar wil tegelijkertijd ook Vlamingen aanzetten een militaire loopbaan te kiezen. Daarnaast wordt trouw aan de koning verkondigd. De VVRO kent een groot succes en had aan de vooravond van de Tweede Wereldoorlog een 3000 leden. Vrij snel komt de vereniging in botsing met de Franstalige UNOR, maar onder druk van Vlaamse UNOR-raadsleden worden onderhandelingen met de VVRO aangeknoopt. Er wordt echter nooit een definitief akkoord bereikt.

1938 In Oostenrijk wordt een referendum gehouden over mogelijke aansluiting bij Duitsland. De uitslag is eenduidig: 90% stemt voor. De Anschluss wordt meteen doorgevoerd.

1934 In de kapel van het Heilig Graf in de Sint-Baafskathedraal te Gent worden twee panelen gestolen van een van de kostbaarste schilderijen ter wereld: het Lam Gods, een werk van Jan en Hubert van Eyck. Het paneel van Johannes de Doper wordt een beetje later teruggevonden. Maar de Rechtvaardige Rechters zijn tot op vandaag spoorloos. De vermoedelijke dader, Arsène Goedertier, wisselagent en koster, sterft op 25 november van hetzelfde jaar zonder zijn geheim prijs te geven.

1929 Geboorte in Lund van de Zweedse acteur en regisseur Max von Sydow. Hij was een karakterspeler die in vele tientallen films optrad, zo onder meer. in Het zevende zegel, Hawaii, Flash Gordon, Extremely loud & incredibly close, Never say never again, Awakenings, Pelle de veroveraar, Snow falling on cedars, The exorcist. Hij regisseerde zelf Katinka (1988). Na zijn scheiding van de actrice Kjerstin Olin, vestigt hij zich in Frankrijk en trouwt met de Franse cineaste Catherine Brelet. In 2002 wordt hij Frans staatsburger. Hij woont in Parijs, maar brengt veel tijd door in zijn tweede verblijf op het Zweedse eiland Gotland. Max von Sydow overlijdt in 2020 op zijn 90ste.

1919 Overlijden van de Mexicaanse boerenleider en sociale revolutionair Emiliano Zapata. Toen een lange strijd voor het herstel van grondrechten verloren dreigde te gaan, ontstond onenigheid binnen zijn troepen. Zapata ging in op een uitnodiging van generaal Jesús M. Guajardo van het regeringsleger om te praten, maar het blijkt een hinderlaag te zijn: hij wordt onthaald op een dodelijke kogelregen.

1915 Geboorte in Gouda (Zuid-Holland) van de schrijver, dichter, bioloog en hematoloog Leo Vroman. Hij was ook nog schilder en tekenaar. Bekende poëzie van hem: Avondgymnastiek, God en godin, Toen ik nog leefde, Een stilte die niet bestaat. En proza: Tineke, Snippers van Leo Vroman, Warm, rood, nat & lief (autobiografie). Hij ontving in 1964 de P.C. Hooftprijs. Als fysioloog en

bloedonderzoeker, kreeg hij faam met de ontdekking van het ‘Vroman-effect’, dat verwijst naar verschijnselen van bloedstolling. Hij woonde sinds 1947 in de V.S. en overleed in 2014 in Fort Worth, Texas.

1904 Fel opgemerkte antichristelijke redevoering van de socialistische volksvertegenwoordiger Maurice Allard in de Franse Assemblée: ‘We moeten de Romeinse keizers bedanken die met al hun krachten de invasie van deze kinderachtige en barbaarse filosofie hebben bestreden, die zozeer in tegenspraak is met het pantheïsme en het naturalisme van ons ras’.

1889 Geboorte in Lyon van de non-conformistische Franse filosoof Louis Rougier, hoogleraar aan de universiteiten van Franche-Comté en van Caen.

1853 Oprichting in Duinkerke (Frans-Vlaanderen) van het Comité Flamand de France door onder meer de musicoloog en etnoloog Edmond de Coussemaker en de rechter Lodewijk de Baecker. De leuze van het comité was Voor Moedertaal en Vaderland. Op de Antwerpse Linkeroever herinnert een straatnaam aan Edmond de Coussemaker.

1847 Geboorte in Mako (Hongarije) van de Hongaars-Amerikaanse krantenmagnaat Joseph Pulitzer (1847-1911). Stelde bij legaat de ‘Pulitzer Prizes’ in voor journalistiek, letteren, geschiedenis, theater en muziek. Die worden sinds 1917 jaarlijks toegekend.

1829 Geboorte in Nottingham van de Engelse prediker ‘generaal’ William Booth (1829-1912). Sociaal bewogen evangelist en weldoener. Hij wordt in 1865 de eerste ‘generaal’ van het Leger des Heils dat prediking wil koppelen aan maatschappelijke hulpverlening. Hij sticht vestigingen van zijn leger in 58 verschillende landen. Hij is ongewild de voorloper van het geüniformeerd belijden van een ideologie, wat na de Eerste Wereldoorlog een politieke rage wordt, zowel ter linker als ter rechterzijde.

1583 In Delft wordt de grote rechtskundige Hugo de Groot (Grotius) geboren. Hij is een van de grondleggers van het internationaal staats- en zeevaartrecht.