11 april. Net binnen: Vlaams Economisch Verbond opgericht

Elk jaar In Israël Yom HaAliyah, een nationale feestdag in Israël op de tiende dag van de Hebreeuwse maand Nisan (maart/april) ter herinnering aan de immigratie van het Joodse volk in het Land van Israël (Eretz Yisrael) zoals beschreven in de Hebreeuwse bijbel.

Het feest werd in 2016 officieel ingesteld door de Knesset in 2016 ter erkenning van de immigratie naar de Joodse staat als kernwaarde van de staat Israël en ter ere van de bijdrage van deze Joodse immigranten aan de Israëlische samenleving.

2011 Overlijden in Antwerpen van La Esterella (91), artiestennaam van Ester Lambrechts, de eerste echt Vlaamse zangeres die internationaal succes boekte. Ze was vooral bekend van haar klassieker Oh Lieve Vrouwe Toren. Kenmerkend was haar zware stem – ze was een contra-alt – waardoor ze ook weleens de Belgische Zarah Leander werd genoemd.

1987 Geboorte in Dover (Kent) van de Engelse zangeres-songwriter en actrice Joss Stone, met haar ware naam Joscelyn Eve Stoker. Bekend zijn haar nummers You had me, Fell in love with a boy, Super duper love, Tell me ‘bout it, Tell me what we’re gonna do now, Free me, How do you mend a broken heart (met Al Green), Miracle worker, enz. Ze maakt in 2006 haar acteerdebuut in de fantasyfilm Eragon, als de heks Angela, en even later in de tv-serie The Tudors.

1979 De Oegandese dictator en ‘president voor het leven’ Idi Amin (1923-1928? – 2003) wordt verdreven door een invasie uit het buurland Tanzania. Het schikbewind van Amin kostte in acht jaar tijd aan zeker 300.000 mensen het leven. Voorzitter Yusufu Lule van het Nationaal Bevrijdingsfront volgt de naar Libië gevluchte dictator voorlopig op. Idi Amin sterft in 2003.

1966 Geboorte in Heywood (bij Manchester) van de Engelse zangeres-songwriter en actrice Lisa Stansfield. We herinneren ons onder meer haar songs All around the world, Live together, People hold on, This is the right time, All woman, Change, Set your loving free, Can’t dance, Billionaire en haar film Swing.

1950 Geboorte in Rotterdam van de politica Ina Brouwer. Haar vader was politiecommissaris. Ze studeert rechten in Groningen, wordt advocate en vooraanstaande communiste. Fractieleidster van de Communistische Partij Nederland (CPN) in de Tweede Kamer en later partijvoorzitster van GroenLinks. In 2007 wordt ze uit protest tegen het beleid van GroenLinks ook lid van de PvdA. In 2005 gaat ze weer werken als advocaat.

1935 Geboorte in Elst (Gelderland) van Vader Abraham, artiestennaam van Pierre Kartner, zanger, liedjesschrijver en producer. Hij zong samen met Boer Koekoek Den Uyl is in den olie, verder nog een honderdtal andere nummers, onder meer Het smurfenlied, In het kleine café aan de haven, Wij zijn de wuppies, Zomertijd (met Mieke), Uche uche uche, Bedankt lieve ouders, Dan zingen we 1,2,3. en Wat doen we met die Arabieren hier? Die laatste single werd uit de handel genomen wegens doodsbedreigingen aan het adres van Pierre Kartner die zelfs een tijdje moest onderduiken.

Wereldwijd verkocht Kartner van ‘Het Smurfenlied’ meer dan 25 miljoen platen en ruim 250 artiesten coverden zijn hit ‘In ’t kleine café aan de haven’. Dit laatste nummer geldt tegenwoordig onder de titel The Red Rose Café internationaal als een evergreen.

1926 Oprichting van het Vlaams Economisch Verbond. Lieven Gevaert is de eerste voorzitter. De doelstelling wordt als volgt geformuleerd: ‘Het bevorderen der Vlaamse economische belangen, alsmede het uitbreiden van het gebruik der Nederlandse taal in het zakenleven’. Een apart artikel vermeldt expliciet dat zal worden gestreefd naar de uitbreiding van de economische relaties met Nederlandstalige landen.

1915 Geboorte in Hoogstade (Alveringem) van Albrecht Boucquillon, dominicaan, aalmoezenier van diverse Vlaams-nationale jeugdverenigingen. Hij is nauw betrokken bij organisatie van de naoorlogse Vlaams-nationale, Heel-Nederlandse jeugdbeweging. Hij stichtte mee het Sint-Arnoutvendel (1946) en in 1957 het Verbond van Blauwvoetvendels (VBV). Toen in 1963 Hilaire Gravez verscheidene vertegenwoordigers van Vlaams-nationale jeugdverenigingen samenriep met het oog op een concentratie, was het vooral Boucquillon die het federatie-voorstel steunde. Mede onder zijn impuls werd in 1964 de Blauwvoetfederatie opgericht. Hij overlijdt in 1986.

1888 Het Concertgebouw in Amsterdam wordt ingewijd met muziek van Wagner, Händel, Bach en Beethoven, uitgevoerd door 120 muzikanten en een koor van 500 personen.

1814 De Franse keizer Napoleon Bonaparte (1769-1821) wordt verbannen naar het Italiaanse eiland Elba, als uitvloeisel van het ‘Verdrag van Fontainebleau’. De banneling houdt wel zijn keizerstitel, niet langer als ‘keizer der Fransen’, maar als soeverein vorst van Elba! Hij krijgt jaarlijks een lijfrente van 2 miljoen Franse frank en mag 1000 soldaten meenemen als lijfwacht. Napoleon zou al na 10 maanden ontsnappen van Elba en uiteindelijk weer de macht grijpen in Frankrijk, tot zijn verlies van de Slag bij Waterloo op 18 juni 1815.

1713 De Vrede van Utrecht wordt getekend door de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden. Deze vrede werd vooral bewerkt door de Britse minister van Buitenlandse Zaken Henry Bolingbroke. Ze betekende onder meer het einde van de Spaanse successieoorlog (1702-1713). Het Spaanse rijk wordt aan de Bourbons gelaten, maar de Fransen moeten aanvaarden dat de voormalige ‘Spaanse Nederlanden’ (en Milaan, Sardinië en Napels) Oostenrijks worden. Gibraltar werd aan Groot-Brittannië afgestaan.

1755 Geboorte in Londen van James Parkinson, Engelse apotheker en chirurg. Ontdekker van de ‘ziekte van Parkinson’, een ernstige aandoening van het centrale zenuwstelsel. Hij schreef in 1817 An essay on the shaking palsy. Later werd ‘shaking palsy’ de ‘Ziekte van Parkinson’ genoemd. Bijzonder feit: van James Parkinson is nooit een portret gevonden. Hij overleed in 1824.

1689 Willem III van Oranje en Maria Stuart worden tot koning en koningin gekroond van Engeland, Schotland en Ierland. In wat nu bekendstaat als de Glorious Revolution, viel Willem Engeland binnen op 5 november 1688 in een vanuit het parlement ondersteunde actie die uiteindelijk koning Jacobus II afzette en de kronen van Engeland, Schotland en Ierland voor hem won.

De Glorious Revolution, zoals de parlementariër John Hampden de machtsgreep voor het eerst noemde in 1689, luidt een nieuwe fase in voor de parlementaire democratie in Engeland. De rechten van de koning werden beperkt en de Bill of Rights legt de vrijheden van het volk en het parlement vast. De volksvertegenwoordiging weet een machtspositie te verwerven die ze nooit meer zal afstaan. Deze geweldloze staatsgreep, in ons geschiedenisonderwijs totaal onderbelicht, is de positieve tegenhanger van de moorddadige Franse Revolutie die een eeuw later zal uitbreken.

1652 De stad Grevelingen (Frans-Vlaanderen) wordt op de Fransen heroverd.