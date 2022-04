3 april. Ronde van Vlaanderen!

Elk jaar De Ronde van Vlaanderen, onze belangrijkste eendaagse wielerwedstrijd, in België, die jaarlijks begin april wordt gehouden, meestal op de veertiende zondag van het jaar. In 2022 heeft 106de editie van de Ronde van Vlaanderen plaats op zondag 3 april. Op zaterdag 2 april kunnen wielertoeristen zelf (een deel van) het parcours van de Ronde van Vlaanderen rijden.

Tienduizenden fans bezoeken elk jaar de Ronde van Vlaanderen. De renners leggen ruim 250 kilometer af en gaan onderweg over kasseistroken en heuvels in de Vlaamse Ardennen waarbij onder meer de Taaienberg, de Berendries, de Koppenberg, de Oude Kwaremont, de Muur van Geraardsbergen en de Paterberg. De aankomst is in Oudenaarde.

2004 Islamitische terroristen, betrokken bij de aanslag op treinen in Madrid in maart 2004 worden in hun schuilplaats in Leganés ontdekt en blazen zichzelf op. Ze hadden 191 mensen gedood en 2050 verwond, van wie velen ernstig.

1996 Nadat hij 18 jaar bombrieven verstuurde naar diverse Amerikaanse regeringsinstituten, wordt de Unabomber, Theodore Kaczynski, gearresteerd. Met zijn bombrieven heeft hij drie personen gedood en 29 gewond.

1991 Overlijden in Vevey (Zwitserland) van de Engelse katholieke schrijver, journalist en filmrecensent Graham Greene (95). Bekend gebleven zijn onder meer zijn Our man in Havana, The third man, The power and the glory, The quiet American, The human factor. Als hij het over spionage heeft, is hij zeer realistisch en goed geïnformeerd. Geen wonder: Greene werkte ook voor de Britse buitenlandse inlichtingendienst MI6.

1990 Koning Boudewijn weigert de abortuswet te tekenen en stapt op als koning – voor één dag.

1977 België, Nederland en Luxemburg introduceren, samen met en Frankrijk, voor het eerst de zomertijd: de klok gaat een uur vooruit. Belangrijkste doel is energiebesparing. Duitsland doet aanvankelijk niet mee aan de zomertijd omdat men geen tijdsverschil met de Oost-Duitse DDR wil.

1948 President Harry S. Truman zet zijn handtekening onder het Marshallplan (1948-51) waarin in totaal 11,6 miljard dollar wordt uitgetrokken voor de economische wederopbouw van de door de oorlog getroffen landen in Europa. De Sovjet-Unie tekent bezwaar aan omdat het de macht van de VS in Europa versterkt. Wat natuurlijk waar was.

1948 In La Civiltà cattolica, een tijdschrift uitgegeven door het Vaticaan, lezen we: ‘De katholieke Kerk, overtuigd door haar goddelijke privileges dat het de enige ware kerk is, moet alleen voor haarzelf het recht op vrijheid opeisen, want het is alleen aan de waarheid en nooit aan de dwaling dat dit recht kan worden verleend’.

1930 Geboorte in Ludwigshafen am Rhein (Rijnland-Palts) van de Duitse staatsman Helmut Kohl, bondskanselier van 1982 tot 1998 (tot 1990 alleen van West-Duitsland en van 1990 tot 1998 van het herenigde Duitsland). Partijvoorzitter van de CDU van 1973 tot 1998. Hij bereikte de hereniging van Oost- en West-Duitsland, onder meer door rechtstreekse gesprekken met de Sovjet-Russische president Michail Gorbatsjov. Hij overlijdt in 2017.

1922 Jozef Stalin volgt Lenin op als dictator van de Sovjet-Unie.

1922 Iets beter nieuws: geboorte in Cincinnati (Ohio) van de iconische Amerikaanse zangeres en actrice Doris Day, artiestennaam van Doris Kappelhoff. Ze was van Duitse afkomst en hield – ten onrechte – vol dat ze in 1924 was geboren. Ze zong onder meer Whatever will be, will be (Que sera sera), Everybody loves a lover, Move over darling, Secret love. Bekende films met haar zijn Pillow talk, Do not disturb, Young at heart, April in Paris, The man who knew too much, enz. Ze was ook bedrijvig als dierenactiviste, met haar stichting de Doris Day Animal Foundation. Ze overlijdt in 2019.

1896 Geboorte in Boksum van de Friese schrijver en taalstrijder Douwe Kalma, leider van Jongfryske Mienskip. Hij verdedigde Friesland als een eigen expressie van de Noordzeecultuur en als brug tussen de Engelse en de Scandinavische cultuurkringen. Kalma schreef in 1938 de eerste universitaire dissertatie in het Fries, vertaalde Shakespeare in het Fries en schreef een Friese literatuurgeschiedenis.

1892 Geboorte in Mol van Thomas Debacker, katholiek Vlaams-nationaal politicus. Studeerde voor onderwijzer en wordt voorzitter van de plaatselijke afdeling van het Christelijk Onderwijzersverbond (COV). In 1916 vertrekt Debacker als vrijwilliger naar het IJzerfront. Eind 1918 is hij terug in Mol en sticht er een afdeling van het Verbond der Vlaamse Oud-strijders (VOS) waarvan hij voorzitter wordt.

In 1921 is Debacker kandidaat op de katholieke lijst voor de Kamer maar wordt niet verkozen. In 1925 lukt dat wel, op de lijst van het Katholiek Vlaams Verbond (KVV) en door apparentering met de Frontpartij in Antwerpen. In de Kamer ontwikkelt hij een rusteloze parlementaire activiteit. Debackers ‘dienstbetoon’ is een nieuwigheid in de Kempen en belangrijk bij de uitbouw van de partij.

Bij de parlementsverkiezingen van 1929 behoudt Debacker, ondanks een expliciete veroordeling van zijn partij door kardinaal Van Roey, zijn zetel met 25,3% van de stemmen. Hij is al vroeg betrokken bij pogingen tot meer eenheid in de Vlaams-nationale partijpolitiek, maar pas in december 1934 treedt de Turnhoutse KVV toe tot het Vlaams Nationaal Verbond (VNV). Binnen het VNV vaart Debacker de gematigde koers van Hendrik Elias en Hendrik Borginon. Maar in december 1935 verlaat hij alweer het VNV en zoekt opnieuw toenadering tot de katholieke partij. In oktober neemt de KVV, die hem gevolgd was, terug haar plaats in bij het VNV. Niettemin neemt hij begin 1940 alweer een particulier standpunt in door te pleiten voor een verzoening België-Vlaanderen.

Debacker stapt dan ook eerder schoorvoetend in de collaboratie en wordt al in de zomer van 1940 als VNV-arrondissementsleider vervangen. Vanaf juni 1941 tot januari 1942 is hij oorlogsburgemeester van Mol. Hij roept herhaald op voor de strijd tegen het bolsjewisme aan het Oostfront, maar stopt daar mee in de herfst van 1943. In mei 1945 wordt hij aangehouden. De Turnhoutse krijgsraad veroordeelt hem tot de doodstraf. In beroep wordt dat levenslang plus een half miljoen frank schadeloosstelling aan de Belgische staat. De Backer komt vrij in augustus 1950. Hij overlijdt in 1971.

1787 Keizer Jozef II verbiedt de foltering in de Zuidelijke Nederlanden. Dat stuit op hevige kritiek van de clerus die zich unaniem uitspreekt voor het behoud ervan.

1567 In Willebroek, laatste gesprek tussen Willem van Oranje en Lamoraal van Egmont. Hier zouden de befaamde woorden zijn gevallen: ‘Vaarwel, prins zonder land!’, waarop Oranje repliceerde ‘Vaarwel, graaf zonder hoofd!’. Egmont wordt een jaar later op bevel van Alva onthoofd, in Brussel op de Grote Markt.