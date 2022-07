7 juli. Net binnen: start van de Hadj

Elk jaar In de moslimwereld Bedevaart naar Mekka (Hadj). De Hadj is de jaarlijkse bedevaart naar Mekka die iedere volwassen moslim ten minste eens in zijn leven moet verrichten. De Hadj brengt hem naar de plaats waar Mohammed de islam heeft gepredikt.

Het hadj-ritueel begint met het aannemen van de ihraam, de gewijde staat van de pelgrim. De pelgrims, die tegenwoordig meestal per vliegtuig arriveren, plegen de ihraam bij aankomst vanaf de vliegtuigtrap aan te nemen. Voor mannen houdt dat in dat zij gekleed gaan in twee witte ongenaaide doeken, waarvan de ene om de linkerschouder wordt geslagen en de andere om de lenden. Voor de vrouw geldt slechts dat haar handen en haar gezicht onbedekt moeten blijven. Ook moeten ze zich allemaal van seksueel verkeer onthouden. Verder is het scheren en knippen van haar en nagels en ook het kammen niet toegestaan.

Onmiddellijk na aankomst in Mekka wordt een bezoek aan de Ka’bah gebracht, waaromheen het plein van de grote moskee ligt. Beginnend bij de zwarte steen die in de oosthoek van de Ka’bah is ingemetseld en die de pelgrim zo mogelijk kust of aanraakt gaat hij rechtsom en maakt vervolgens tegen de wijzers van de klok in een zevenvoudige omgang rond de Ka’bah. Daarna wandelt hij tussen de met de grote moskee verbonden heilige plaatsen Safa en Marwa, eveneens zevenmaal. Dit gebeurt ter herinnering aan de slavin Hagar, die hier radeloos rondliep met haar zoontje Ismaël op zoek naar water en dit uiteindelijk vond in de bron Zam zam.

Op de tweede dag, nadat de pelgrims een preek van de Qadi of rechter van Mekka hebben bijgewoond, begeven zij zich naar de 20 km verder gelegen Vlakte van Arafah, de berg waar aan Mohammed de Koran werd geopenbaard. Daar brengen zij in tenten de nacht door. Deze Dag van Arafah is een belangrijke dag van bezinning voor moslims tijdens de Hadj.

Na deze bezinning wordt een bezoek gebracht aan een steengroeve, waar iedere bedevaartganger 49 steentjes verzamelt. Deze steentjes worden gebruikt in de jamrah; de rituele steniging van de duivel, die naar verluidt Abraham zou hebben verleid geen gehoor te geven aan Gods bevel om zijn zoon te offeren. De plekken waar de duivel ooit aan Abraham verscheen worden gesymboliseerd door drie zuilen, waar het dan ook miljoenen steentjes regent.

Het laatste onderdeel van de vijfdaagse ceremonie is het Offerfeest, dat tegelijkertijd ook in de rest van de islamitische wereld plaatsvindt. Ook dit ritueel heeft te maken met het verhaal van Abraham: vlak voordat hij zijn zoon Ismaël wilde doden, verruilde God zijn zoon met een schaap om te offeren. In Mekka betekent deze offerrite jaarlijks de onverdoofde slachting van tienduizenden dieren, maar het vlees komt naar verluid grotendeels terecht bij armen.

2005 Op de dag van de Hadj wordt Londen tijdens de ochtendspits getroffen door vier moslimaanslagen in het openbaar vervoer. Er vallen 56 doden en naar schatting 700 gewonden, waarvan 22 ernstig. De aanslagen worden opgeëist door Al Qaida maar uit onderzoek zou blijken dat de vier zelfmoordterroristen (Hasib Hussain, Mohammad Sidique Khan, Germaine Lindsay en Shehzad Tanweer) wel moslimextremisten waren maar geen banden hadden met Al Qaida.

1990 De Franse ondernemer Bernard Tapie koopt voor zo’n 1 miljard euro een participatie van 80% in de sportartikelenfabrikant Adidas. Hij was al eigenaar van de voetbalclub Olympique Marseille en wordt volksvertegenwoordiger, stevig ter linkerzijde. Zijn politieke en zakelijke loopbaan eindigt met schandalen en veroordelingen. Hij overlijdt in 2021.

1967 Overlijden in Londen van Vivien Leigh (53), met haar ware naam Vivian Hartley, Engelse actrice. Haar leven is gekenmerkt door echtscheidingen, miskramen en Oscars. Ze trouwt op haar 19de met Leigh Holman en krijgt in 1933 een dochter, Suzanne. In 1935 ontmoet ze de beroemde Britse toneelspeler Laurence Olivier, onder meer bekend als Romeo-vertolker. Beiden zijn getrouwd. Ze beginnen aan een intense liefdesaffaire die je echt niet discreet kan noemen. In 1939 speelt ze haar bekendste rol, die van Scarlett O’Hara in Gone with the Wind. Leigh en Olivier trouwen in 1940 en blijven twintig jaar bij elkaar. In 1960 scheidt ze van Olivier en woont later samen met de Canadese acteur Jack Merivale.

1930 Overlijden in Crowborough (Sussex) van sir Arthur Conan Doyle (71), beroemd Engels detectiveschrijver, geestelijke vader van Sherlock Holmes.

1969 De Canadese regering besluit dat Engels en Frans de officiële talen van de staat zijn.

1956 Het West-Duitse parlement, de Bundestag, schaft de militaire dienstplicht af.

1941 De Verenigde Staten bezetten delen van IJsland.

1928 De eerste steen van de IJzertoren wordt gelegd door Cyriel Verschaeve.

1861 Geboorte in Cavendish (Vermont) van Nettie Stevens, Amerikaanse genetica. Stevens ontdekte in 1905 de geslachtschromosomen. Ze ontdekte dat bij sommige soorten de chromosomen bij beide seksen verschillend zijn en dat waarneembare verschillen in chromosomen gekoppeld kunnen worden aan fysieke verschillen, namelijk of een individu mannelijk of vrouwelijk is.

1811 Geboorte in Antwerpen van Theodoor van Ryswyck (37), Vlaamsgezinde schrijver en dichter, Heel-Nederlander. Hij behoorde tot de eerste generatie Vlaamse schrijvers die tussen 1834 en 1840 aan het woord kwamen. Mede onder invloed van zijn vader was Van Ryswyck zeer vertrouwd met Nederlandse dichters als Jacob Cats, Jan Frederik Helmers, Hendrik Tollens en Willem Bilderdijk. Maar het was zijn nonchalante, humoristische wijze van dichten in de volkstrant die hem populair maakte.

Eind 1835 werd te Antwerpen door Michiel van der Voort en Theodoor van Ryswyck De Olijftak, waarin we ook Jan J. de Laet en Hendrik Conscience terugvinden. Zij namen stelling tegen de Société des sciences, lettres et arts d’Anvers. De graag geziene, volkse Van Ryswyck beleed zijn Vlaams bewustzijn op een overtuigende, vaak hekelende wijze. Dat nam niet weg dat hij Nederlandsgezind was en daarenboven geloofde in een nauwe Germaanse stamverbondenheid. De idee van een vrijheidsstrijd was een der bijzonderste thema’s in vele gedichten, zo bijvoorbeeld in De Watergeuzen (1842) en De Bosgeuzen (1842).

Zoals De Laet en Conscience reist hij met groot enthousiasme door Vlaanderen om abonnees te werven voor het eerste volwaardige Vlaams dagblad, Vlaemsch België (1844). Hij leed erg onder de onenigheid tussen de Vlaamse vrienden, de splitsing tussen liberalen en katholieken. Ook zijn bohemienleven, waarbij drank en seks een grote rol speelden, werd hem snel te zwaar. Hij komt in een psychiatrische inrichting terecht en overlijdt er op zijn 37ste. Hij laat een vrouw en drie kinderen na.

1801 Haïti roept de onafhankelijkheid uit.

1752 Geboorte in Lyon van Joseph-Marie Jacquard, uitvinder van het automatische, programmeerbare weefgetouw.