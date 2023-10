7 oktober. Net binnen: Edgar Allan Poe overleden

2006 Overlijden te Izegem van Mik Babylon (71), Vlaams-nationaal politicus, van 1965 tot 1977 hyperactieve volksvertegenwoordiger voor de Volksunie. Babylon had van onstuimigheid en provocatie zijn handelsmerk gemaakt. In december 1982 werd hij uit de VU gezet. Tot dan was hij werkzaam op het kabinet van gemeenschapsminister Hugo Schiltz. Nadien was hij ambtenaar bij de Vlaamse Waterzuiveringsmaatschappij.

2006 Overlijden te Moskou van Anna Politkovskaja (48), Russische journaliste en mensenrechtenactiviste. Ze wordt dood aangetroffen in een lift van haar appartementsgebouw. Zie Vandaag van 7 oktober 2022.

2001 Begin van een Amerikaanse aanval op Afghanistan.

1986 Geboorte te Antwerpen van Tom van Grieken, Vlaams-nationaal politicus, voorzitter van het Vlaams Belang.

1985 Het cruiseschip Achille Lauro wordt in gegijzeld door Palestijnse terroristen. De kaping kent een dramatisch hoogtepunt met de moord op de Amerikaanse Jood Leon Klinghoffer, de enige passagier die om het leven komt. De 69-jarige Klinghoffer, die verlamd is en aan een rolstoel gekluisterd, wordt door een van de kapers met twee kogels doodgeschoten, één in het hoofd en één in de rug. Zijn lichaam wordt met rolstoel en al overboord gegooid. Leon en Marilyn Klinghoffer vierden met een cruise op de Achille Lauro hun 36ste huwelijksverjaardag.

1984 Het Waalse bedrijf Pégard in Andenne krijgt een concordaat met boedelafstand ten gunste van Pégard II, een onderneming waar in het Waalse Gewest, de Nationale Investeringsmaatschappij en privékapitaal zouden samenwerken. Ook de Amerikaanse regering legt 42 miljoen bij als tegemoetkoming. Als u zich afvraagt waarover dit in hemelsnaam gaat, lees dan eerst over het begin van de Pégard-vaudeville op Vandaag van 20 juli 2023.

1969 De ministers van Nationale Opvoeding komen naar buiten met een wetsontwerp ‘betreffende de inrichting van het universitair onderwijs’. Dit is de politieke reactie op de studentencontestatie die aan alle universiteiten in België was losgebroken, in navolging van het Parijse mei ’68. Het laatst was Gent in actie gekomen. De studentencontestatie nam er slechts een aanvang in maart 1969 met de bezetting van een deel van de faculteit van Wijsbegeerte en Letteren. De actievoerders brachten er hun tijd door met zogenaamde ‘vrije vergaderingen’ tot zij enkele dagen later door de Gents politie werden verwijderd.

Het wetsontwerp van oktober 1969 doorliep nog vele stadia voor het in maart 1971 wet werd.

1967 In Vallegrande (Bolivia) wordt Ernesto ‘Che’ Guevara gevangengenomen door het Boliviaanse leger, getraind en geleid door de CIA. Twee dagen later werd hij standrechtelijk geëxecuteerd in La Higuera.

1950 De Verenigde Naties, onder leiding van Amerika, vallen Korea binnen.

1949 Het door de Sovjets bezette Oost-Duitsland wordt uitgeroepen tot Duitse Democratische Republiek, de DDR.

1917 In Den Haag wordt de Koninklijke Luchtvaart Maatschappij (KLM) opgericht. Het is de oudste luchtvaartmaatschappij ter wereld die nog steeds onder haar eigen naam werkt.

1856 De regering richt een rondschrijven aan de beheerders-inspecteurs van de Rijksuniversiteiten, waarin elke rechtstreekse aanval op een in België erkende geloofsbelijdenis wordt afgekeurd. Daar ging een en ander aan vooraf. Katholieke volksvertegenwoordigers verdedigden de thesis dat de professoren van het Rijksonderwijs, als staatsambtenaren de godsdienstige opvattingen van de meerderheid der bevolking moeten eerbiedigen. Op basis van dit principe werden de Gentse professoren François Laurent en Hubert Brasseur aangevallen door de bisschoppen van Gent en Brugge, bijgestaan door een gedeelte van de katholieke pers. De Luxemburger Hubert Brasseur (1823-1890), een jurist, zou zich, volgens studenten, aan ‘godslastering’ hebben schuldig gemaakt omdat hij in een cursus lof had toegezwaaid aan de Hervorming. De historicus en rechtsgeleerde François Laurent (1810-1887), toevallig ook een Luxemburger, had een werk gepubliceerd waarin hij de godheid van Christus loochende. Het gaat om zijn Études sur l’origine de l’Humanité (18 delen). In het ministerieel rondschrijven, ‘uiteraard’ uitsluitend in het Frans, worden de geit en de kool gespaard. We vertalen: ‘Grote en vrije discussies behoren tot de essenties van het hoger onderwijs. Niettemin moet deze relatieve vrijheid van de leerkrachten zich verzoenen met de gewetensvrijheid van de studenten’.

1849 Overlijden in Baltimore (Maryland) van de Amerikaanse schrijver Edgar Allan Poe (40). Hij werd geboren in Boston (Massachusetts) in een familie van Engelse acteurs en was de eerste schrijver die probeerde louter van zijn pen te leven. In weinige jaren wordt hij wereldbekend als ‘prins van het mysterie’ door zijn sleutelromans en geheimzinnige novellen The Purloined Letter, The Golden Scarab, Double Assassination in the Rue Morgue, The Narrative of Arthur Gordon Pym of Nantucket, The System of Doctor Tarr and Professor Fether, enz., enz. Samen zowat 70 werken! Hij laat ook uitstekende fantastische verhalen en geïnspireerde gedichten na.

Hij wordt algemeen beschouwd als een centrale figuur van de romantiek in de Amerikaanse literatuur en hij was in zijn land een van de eerste beoefenaars van het korte verhaal. Poe genoot een officiersopleiding in West Point. Hij werd daar gevormd tot ballistisch expert, een deskundige die kogel- en granaatbanen kan berekenen, zodat deze hun doel bereiken. Uiteraard kwam dit in zijn literair werk van pas.

In 1835, op 26-jarige leeftijd, krijgt Poe de toestemming om te trouwen met zijn nichtje Virginia Clemm, die toen 13 jaar oud was.

Ze waren 11 jaar getrouwd tot aan haar dood in 1847. Vrienden van Poe suggereerden dat het echtpaar in ieder geval de eerste twee jaar van hun huwelijk geen bed deelde, maar dat ze vanaf het moment dat ze 16 werd een ‘normaal’ huwelijksleven leidden tot het begin van haar ziekte. Ze stierf aan tuberculose. Het paar bleef kinderloos. Er bestaat maar één afbeelding van haar, een aquarelportret dat enkele uren na haar dood werd geschilderd.

1840 Aftreden van koning Willem I, tien jaar na de Belgische afscheiding. Zelfs die dag werkt hij nog voor het middaguur 147 stukken af, die hij ondertekende. ‘Hij heeft geslaafd als weinigen, in een koningstaak zoals hij die begreep’, oordeelt zijn biograaf prof. Herman Colenbrander.

1571 Slag bij Lepanto, in de Golf van Patras. Een van de grootste zeeslagen uit de geschiedenis tussen de Osmaanse vloot, geleid door Uluç Ali Pasha, en de verenigde Venetiaanse, Spaanse, Genuese en Savoyaardse vloot, onder het bevel van don Juan van Oostenrijk, in totaal 600 schepen. De Europeanen verpletteren de Osmaanse vloot. De Turken verliezen bijna al hun schepen en bijna 30 000 man. De coalitie werd op initiatief van paus Pius V samengebracht onder de naam van ‘Heilige Liga’, in het raam van een strijd om invloed op en controle over de Middellandse Zee.

1559 Grote brandstapel in Valladolid, in aanwezigheid van koning Filips II van Spanje. Dertien mensen worden levend verbrand.