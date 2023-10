Hoe Vivaldi het Brusselse gerecht verfranst…

Er moest snel iets gebeuren. Nadat de terroristische moord op twee Zweedse voetbalsupporters pijnlijk had aangetoond dat er een en ander mank loopt bij justitie in dat land, moest de regering tonen dat ze zich tenminste van de mankementen bewust was. Vorige week stapte de minister op en nu kondigde premier De Croo aan dat er eindelijk een oplossing komt aan het aanslepend conflict over de Brusselse procureur des Konings. Maar haast en spoed is zelden goed. De oplossing die…

Er moest snel iets gebeuren. Nadat de terroristische moord op twee Zweedse voetbalsupporters pijnlijk had aangetoond dat er een en ander mank loopt bij justitie in dat land, moest de regering tonen dat ze zich tenminste van de mankementen bewust was. Vorige week stapte de minister op en nu kondigde premier De Croo aan dat er eindelijk een oplossing komt aan het aanslepend conflict over de Brusselse procureur des Konings. Maar haast en spoed is zelden goed. De oplossing die de premier gevonden heeft is er geen.

Vlinderakkoord

Want de regering heeft beslist om de regeling te bevestigen die het Grondwettelijk Hof had verworpen. Die maakte deel uit van het Vlinderakkoord (2011) over de splitsing van het gerechtelijk arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde. Toen werd beslist dat de Procureur des Konings in Halle Vilvoorde Nederlandstalig zou zijn en die in Brussel Franstalig. Maar na Vlaamse klachten vernietigde het Grondwettelijk Hof die laatste bepaling, omdat Brussel een tweetalig gewest is en het dus niet kan dat iemand met een Nederlandstalig diploma wordt uitgesloten.

De huidige procureur des Konings in Brussel, de Vlaming Tim De Wolf, kon enkel ad interim functioneren omdat de Franstalige politici zijn benoeming weigerden uit te voeren. Zonder terughoudendheid vergiftigden ze het debat door de onwaarheid te blijven verspreiden dat er in Brussel geen procureur was. Tim De Wolf negeerden ze hooghartig, alleen omdat hij een Vlaming is. En vooral omdat hij niet past in hun visie op de Brusselse rechtspraak. Daar zijn natuurlijk wel garanties voor Vlamingen, maar dat sommige hoge rechters geen woord Nederlands spreken, is nog altijd mogelijk. Dat was het geval voor Laurence Massart, de eerste voorzitter van het Brusselse Hof van Beroep die geen woord Nederlands spreekt, wat bleek toen ze het proces van de aanslagen voorzat. ‘Pour les Flamands, la même chose’ klinkt soms akelig actueel in Brussel…

Vivaldi volgt Franstalige visie

Nu heeft de Vivaldi-regering dus beslist de Franstalige partijen te volgen, die de beenharde kritiek van het Grondwettelijk Hof gewoon negeerden. Ze zegt nu eigenlijk tegen het Grondwettelijk Hof : ‘U heeft ons niet goed begrepen, wij zullen het U nog eens uitleggen.‘ Maar wat de argumenten zijn, is niet duidelijk. Dat is een manier om tijd te winnen en zou moeten volstaan om in Brussel een Franstalige procureur te benoemen. Als de Raad van State daarmee akkoord is tenminste en er geen andere beroepen worden ingediend.

De regering De Croo sluit zich op die manier volledig aan bij de Franstalige visie die steeds vaker Brussel als francofoon en de randgemeenten als Nederlandstalig tegenover elkaar afwegen en de wettelijke taalbepalingen in de hoofdstad zoveel mogelijk opzij schuiven. Maar de Franstalige onderhandelaars in 2011 verkregen wel dat vijf Franstalige magistraten naar Halle-Vilvoorde werden gedetacheerd. Die stonden daar weliswaar onder het ‘functioneel gezag’ van de Nederlandstalige procureur, maar hiërarchisch bleef hun baas de Brusselse Franstalige procureur.

Dit werd gezien als een garantie voor de Franstalige inwoners van Halle-Vilvoorde, meer bepaald van de faciliteitengemeenten, die als ze dat wensen voor een Franstalige Brusselse rechtbank kunnen verschijnen. Een betere illustratie bestaat niet van de aloude Franskiljonse droom met Brussel als eentalige Franstalige stad ( als onderdeel van de Fédération Wallonie-Bruxelles ) en een tweetalig Vlaanderen…

Bart De Wever

Eigenlijk was dit bepaald ongezien, dat een gewest magistraten van een andere taalrol op zijn gebied moest toelaten. Bart De Wever vroeg zich destijds ironisch af of er dan ook ‘Turkse magistraten naar Gent of Marokkaanse magistraten naar Borgerhout gestuurd zouden worden’ om anderstaligen te bedienen. In Wallonië zou dat nooit aanvaard worden. Daar hebben Nederlandstalige inwijkelingen geen andere keuze dan zich in het Frans, de taal van het Gewest, uit te drukken.

De vraag is waarom de eerste minister deze overhaaste beslissing neemt en de Franstalige visie volledig aanvaardt. Hier en daar werd gesuggereerd dat de druk van de MR daar niet vreemd aan zou zijn en meer bepaald van Sophie Wilmès, die als een Jeanne d’Arc vanuit haar faciliteitengemeente Sint-Genesius Rode de belangen van de Franstaligen in de Vlaamse Rand verdedigt in een communautaire wedloop met Défi.

Ecolo

Een uitspraak van vice-premier Georges Gilkinet (Ecolo) geeft een goed beeld van hoe Franstaligen tegen Vlaanderen aankijken. Voor hem is de benoeming van een procureur nodig, omdat die dan ‘legitimiteit’ zou hebben. Dat was blijkbaar niet mogelijk met een Nederlandstalige. Dat is toch wel een bepaald bevooroordeelde uitspraak…

Gilkinet voegt eraan toe geen probleem te hebben met het voorbehouden van die post voor een Franstalige. ‘Het is de bevestiging van een akkoord waarvoor de Franstaligen al betaald hebben’ stelt hij, ‘met de splitsing van het arrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde’. Met andere woorden : Vlamingen moeten een prijs betalen om op hun eentalig grondgebied niet langer Franstalige lijsten toe te laten. Ook bij Ecolo denken nog velen zoals Jules Destrée ooit schreef in zijn brief aan de koning : ze hebben ons Vlaanderen afgenomen. Gilkinet voegt er bijna aan toe : en ze zullen er een prijs voor betalen, te weten de verfransing van het Brussels gerecht.

Het is bijzonder vreemd dat de Vlaamse regeringspartijen deze toegeving aan Franstalige hardliners zomaar aanvaarden. Ze hadden net de uitspraak van het Grondwettelijk Hof kunnen gebruiken die stelde dat de onmogelijkheid voor iemand met een Nederlandstalig diploma om procureur te worden in het tweetalig gewest Brussel niet meer of minder een vorm van onwettelijke discriminatie is. Nu halen de Franstaligen opnieuw hun slag thuis. Jaren hebben ze het been stijf gehouden en de wet genegeerd. Zij worden nu eens te meer bevestigd in hun overtuiging dat aan het eind de Vlamingen toch altijd toegeven.