Vandenbroucke kondigt OESO-evaluatie aan van coronabeleid

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde donderdag aan dat de federale regering de OESO verzoekt het Belgische coronabeleid te evalueren. Hij neemt dit initiatief samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en premier Alexander De Croo (Open Vld). Hiermee komt de regering tegemoet aan de toenemende vraag voor een objectieve evaluatie van het gevoerde beleid. In zijn schrijven stelt Vandenbroucke dat, na het goede verloop van de achtste golf van de covid-epdemie, de tijd rijp is…

Federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) kondigde donderdag aan dat de federale regering de OESO verzoekt het Belgische coronabeleid te evalueren. Hij neemt dit initiatief samen met minister van Binnenlandse Zaken Annelies Verlinden (CD&V) en premier Alexander De Croo (Open Vld). Hiermee komt de regering tegemoet aan de toenemende vraag voor een objectieve evaluatie van het gevoerde beleid.

In zijn schrijven stelt Vandenbroucke dat, na het goede verloop van de achtste golf van de covid-epdemie, de tijd rijp is om twee cruciale vragen te stellen: ‘hoe evalueren we het gevoerde beleid?’ en ‘zijn we klaar voor nieuwe gezondheidscrisissen?’. Op die eerste vraag luidt zijn antwoord dat een evaluatie door de Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling (OESO) de beste oplossing is. De regering volgt hierin het voorbeeld van het Groothertogdom Luxemburg.

Positief onthaal

De oppositie reageert matig positief op dit nieuws. ‘Wij pleiten al geruime tijd voor een grondige evaluatie van het beleid’, stelt Frieda Gijbels (N-VA). ‘We zijn dan ook blij dat de regering eindelijk aan die vraag tegemoet komt. In de omliggende landen zoals Nederland en Luxemburg heeft men die evaluaties al achter de rug. Het heeft geen zin dit steeds maar uit te stellen, want zo kunnen we nooit lessen trekken.’

‘We kijken vooral uit naar een evaluatie van de rol en betrokkenheid van het parlement. In Luxemburg is die positief uitgevallen, maar ik vraag me af of dit hier het geval gaat zijn. Misschien kan ook de pandemiewet eens onder de loep genomen worden.’

Ook Tijl De Bie, initiatiefnemer van het Wintermanifest en #EvaluatieNu, reageert positief. ‘Ik verwelkom dit initiatief. Het is belangrijk dat er een onafhankelijke evaluatie komt, en de OESO lijkt me een geschikte partner‘, zegt De Bie. ‘Hopelijk kan die in alle transparantie, met ruime participatie, en in volledige onafhankelijkheid werken, met een ruim mandaat en met aandacht voor de evenwichten over alle maatschappelijke domeinen heen. Samen met veel mede-initiatiefnemers van #EvaluatieNu staan we graag ter beschikking om hierover mee te denken.’

Bedenkingen

Veel hangt af van het mandaat en de vraagstelling die de regering gaat formuleren. De brief van Vandenbroucke doet vermoeden dat een aantal fundamentele vragen niet zullen worden gesteld. Hij refereert aan het raamwerk dat de OESO hanteerde bij de Luxemburgse evaluatie en oppert zelf al enkele vragen waarop hij een antwoord verwacht: ‘Hoe werd het crisismanagement georganiseerd? Welke maatregelen inzake preventie maar ook herstelbeleid werden genomen (sanitair, sociaal, economisch…)? Hoe voorbereid waren we toen en wat zijn de stappen die ondertussen gezet zijn inzake pandemische paraatheid?’

De belangrijkste vraag, over de proportionaliteit van maatregelen zoals de avondklok, de sluiting van scholen en horeca, en de invoering van het CST als toegangsticket voor het publieke leven, lijkt niet aan bod te komen. In de Luxemburgse evaluatie werd die evenmin gesteld. Daar werd wel gekeken of de schadelijke effecten van de maatregelen voldoende ondervangen en gecompenseerd werden. Daarbij lijkt men er van uit te gaan dat die maatregelen sowieso niet in vraag dienen te worden gesteld.