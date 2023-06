18 juni. Net binnen: flamingant Herman Baccaert overleden aan tbc, met dank aan België

Elk jaar Je kan het zo divers niet bedenken, of iemand heeft er een jaarlijkse ‘dag’ voor opgericht. Zo is het vandaag in de Verenigde Staten, Israël, Nederland en het Verenigd Koninkrijk Neurodiversity Pride Day, ook wel genoemd Autistic Pride Day. Deze dag staat naar eigen zeggen in het teken van ‘trots en aandacht voor de meerwaarde van neurodiversiteit in onze samenleving’ en ‘belicht de positieve kanten van neurologische variaties als autisme, dyspraxie en ADHD’.

2021 Bij de instorting van een school in opbouw te Antwerpen komen vijf mensen om.

2002 Steve Fossett (1944-2007) begint aan zijn zesde poging een soloballonvlucht rond de wereld te maken. Ditmaal slaagt hij.

1995 Een Fina-wegrestaurant en benzinestation langs de autoweg E40 in Eynatten gaan de lucht in. Een ongeluk met de gasleiding in de keuken van het restaurant is de oorzaak van de zware explosie. Bij de ontploffing vallen 16 doden. Eynatten is een deel van de Duitstalige gemeente Raeren in de provincie Luik.

1983 Sally Ride is de eerste Amerikaanse vrouw in de ruimte, aan boord van de Space Shuttle Challenger. Ze doet na wat de Russische kosmonaute Valentina Teresjkova haar twintig jaar eerder had voorgedaan op 16 juni 1963.

1979 President Carter (VS) en President Brezjnev (SU) ondertekenen te Wenen het SALT 2-verdrag ter beperking van het aantal kernwapens.

1928 Amelia Earhart vliegt als eerste vrouw in de geschiedenis over de Atlantische Oceaan. Luchtvaartpionier Charles Lindbergh had de oceaan kort daarvoor als eerste piloot solo overgestoken. Earhart werd door haar prestatie ook wel ‘Lady Lindy’ genoemd, een bijnaam die verwees naar Lindbergh. Met die bijnaam is ze absoluut niet blij. De Amerikaanse maakte haar vlucht in een Fokker F-VII, maar vloog zelf niet hoewel ze wel de titel ‘gezagvoerder’ kreeg.

Earhart maakte in 1932 definitief naam als luchtvaartpionier door ook solo de Atlantische Oceaan over te vliegen. De vlucht duurde 15 uur en 8 minuten. De pilote vloog van Canada naar Ierland en ontving hierna van de Amerikaanse regering het Distinguished Flying Cross.

In 1937 wil ze samen met navigator Fred Noonan ze een vlucht om de aarde maken. Na enkele tussenstops stijgt het vliegtuig op 29 juni 1937 voor het laatst op vanaf Nieuw-Guinea. Vermoedelijk raakte het toestel door een navigatie uit koers en stortte het in zee. De marine zette een grootscheepse zoekactie op touw. Zo stuurde het vliegdekschip Lexington maar liefst zestig vliegtuigen op pad om op de oceaan te zoeken naar Earhart en Noonan.

Ondanks de grootschalige zoekactie werd er nooit iets van het tweetal teruggevonden. Op 5 januari 1939 wordt Earhart officieel doodverklaard.

1921 Overlijden in zijn geboortestad Mechelen van Herman Baccaert (37), Vlaams filoloog en auteur. Hij studeerde als enige zoon uit een arbeidersgezin aan de KULeuven, waar hij doctoreert in de Wijsbegeerte en Letteren met een verhandeling over Emanuel Hiel. Hij sluit aan bij het Algemeen-Nederlands Verbond (ANV). Hij is redacteur bij verschillende Vlaamse tijdschriften (Dietsche Warande en Belfort, Vlaamse Arbeid en De Lelie). Hij kreeg internationale bekendheid door zijn boek Aan den waterkant (Along the waterfront) en zijn Handleiding tot de Kantkennis. Tijdens de oorlog blijft Baccaert zijn taak als ambtenaar bij het ministerie van Kunsten en Wetenschappen uitoefenen en wordt hij secretaris van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen. Ondanks zijn bijdragen aan activistische tijdschriften als Vlaams Leven en De Vlaamse Wacht en zijn persoonlijke vriendschap met vooraanstaande activisten als August Borms bleef hij politiek gezien een passivist.

Na de oorlog blijkt hij voor het Belgisch gerecht moeilijk op feiten te pakken. Men veroordeelt hem dan maar wegens ‘defaitisme’. Hij belandt in 1918 in de cel, waar hij zwaar ziek wordt. Men laat hem dan maar vrij. Baccaert neemt zijn functie van secretaris van de Vereniging van Vlaamse Letterkundigen zo goed als kon weer op en wordt in 1919 nog lijstaanvoerder van de Frontpartij in Mechelen. Maar dan overlijdt hij aan tuberculose, amper 37 jaar oud. Algemeen wordt aangenomen dat zijn gevangenschap de oorzaak is van zijn vroege dood.

1874 Geboorte in Bergen-op-Zoom van Albert Vogel, auteursnaam van Louis Anthing. Hij is aanvankelijk officier, maar stapt dan over naar de voordrachtkunst en wordt een gereputeerde solodeclamator. Als voordrachtskunstenaar is Vogel vooral voor Vlaanderen van betekenis geweest. Zijn eerste optreden dateert van 14 februari 1905 te Antwerpen met de solovoorstelling van het vijf-bedrijvendrama Koning Suend. Uitgenodigd door Het Nederlands Toneel te Gent geeft hij in 1909 een fel opgemerkte solo-uitvoering van Oedipus. Vanaf dan keert Vogel herhaaldelijk voor tournees terug naar Vlaanderen. Hij geeft ook lessen in het kader van de Nederlandse Leergangen te Leuven (1911). In Brussel brengt hij in 1912 Het Passieverhaal van Ons Heer, op zijn verzoek voor hem geschreven door Cyriel Verschaeve. Albert Vogel overlijdt in 1933 op de leeftijd van 59.

1870 Eerste nummer van het weekblad ‘t Jaer 30, uitgegeven in Brugge, met Guido Gezelle als hoofdredacteur. De titel is een verwijzing naar 1830. Het geniet aanvankelijk de volle steun van het bisdom, met de bedoeling ‘een politike wegwyzer voor treffelyke lieden’ (ondertitel tot 13 november 1869) te zijn. Dit en met het vooruitzicht op de verkiezingen van 11 augustus 1864: daarom worden de eerste nummers kosteloos rondgestuurd. Het blad is doordrongen van de sterke persoonlijkheid van de hoofdredacteur met zijn polemische gaven en zijn veelzijdige journalistieke aanleg. Terwijl hij in deze jaren als dichter zwijgt, vindt zijn boodschap via dit journalistieke kanaal des te meer weerklank. Het tijdschrift heeft ten zeerste bijdragen tot de Vlaamse bewustwording van de katholieke studerende jongeren in West-Vlaanderen en zo tot het ontstaan van de blauwvoeterij.

1864 Koning Leopold I heeft nog maar eens beroep gedaan op de geboren Fransman Charles Latour Rogier (1800-1885) om een regering naar zijn wens te vormen. Rogier accepteert met genoegen, maar uit de stemming over een motie van wantrouwen in de Kamer blijkt hoezeer zijn populariteit is gedaald: de regering haalt het pleit met slechts één stem meerderheid, 57 tegen 56.

64 Waarschijnlijk op 18 juni maar zeker in het jaar 64 na Chr. wordt de stad Rome geteisterd door een enorme brand. Zes dagen achtereen raast het vuur door de dichtbevolkte wijken en legt een derde deel van stad in de as. Vooral de woonkazernes in de arme wijken vallen ten prooi aan de vlammen. Tal van kunstschatten, ooit uit drie werelddelen bijeengebracht, worden vernietigd. Duizenden Romeinen verbranden of stikken in de rook. Keizer Nero organiseert de hulpverlening en stelt zijn tuinen open voor de slachtoffers. Nooit bewezen geruchten doen de ronde dat het vuur door of in opdracht van de keizer is aangestoken. De christenen krijgen de schuld.