19 april. Net binnen: Konrad ‘der Alte’ Adenauer overleden

Elk jaar In Swaziland verjaardag van de koning, Mswati III, die als prins Makhosetive op 19 april 1968 ter wereld kwam als 67ste zoon van koning Sobhuza II en Ntombi Thwaala, één van de koningsvrouwen. Toen zijn vader in 1982 overleed, werd de toen 14-jarige Makhosetive, door de koninklijke familie als zijn opvolger aangewezen. Pas bij zijn meerderjarigheid in 1986 werd tot koning gekroond en nam hij de naam Mswati III aan. Hij wordt een absolute monarch die regeert zonder grondwet.

In 1993 werden er voor het eerst parlementsverkiezingen gehouden. Hier mochten echter geen partijen aan meedoen, maar uitsluitend individuele kandidaten die loyale aanhangers van de koning waren.

Koning Mswati III heeft sinds januari 2005 dertien vrouwen. De dertiende is een zeventienjarig meisje dat wel eerst naar Zuid-Afrika werd gestuurd voor een aidstest. Koning Mswati III is christen en heeft 24 kinderen. Tot nog toe.

1999 Bijna negen jaar na de hereniging van Duitsland (3 oktober 1990) verhuist het Duitse parlement van Bonn naar de vernieuwde Rijksdag in Berlijn.

1993 De Amerikaanse FBI beëindigt een belegering van de gebouwen van een omstreden religieuze sekte ‘Branch Davidians’ in de Texaanse stad Waco. De sekte had zich in februari van dat jaar uiterst gewelddadig verzet tegen een inval door de federale politie die op zoek was naar illegale wapens. Bij die inval stierven 6 agenten en 4 sekteleden. Bij de actie van 19 april vallen 86 doden waaronder 20 kinderen. Het leger vuurt bij het begin van de aanval granaten met het brandbare CS-traangas af op de gebouwen. Die gaan in vlammen op.

1989 Overlijden in Par (Cornwall) van lady Daphne du Maurier (81), romanschrijfster die woonde, werkte en stierf in Cornwall. Vele van haar werken werden verfilmd, zoals haar bekendste werk Rebecca (1938), film waarmee Alfred Hitchcock een Oscar won. Andere bekende werken van haar zijn onder meer Jamaica Inn, Frenchman’s creek, Don’t look now, My cousin Rachel, Hungry Hill, The loving spirit en The glass-blowers.

1977 Lenie ’t Hart kondigt aan bij haar woning in Pieterburen aan de Waddenzee een ‘zeehondenziekenhuis‘ te willen beginnen. Dat leidt in 1978 tot de bouw van de ‘Zeehondencrèche Lenie ’t Hart’. Ze was al sinds 1971 als vrijwilligster actief in de zeehondenopvang, een klus die ze overnam van gemeentesecretaris René Wentzel en zijn familie.

1967 Door haar inschrijvingsformulier te ondertekenen met ‘K.V. Switzer’ wordt de Amerikaanse Kathrine Switzer de eerste vrouw die met een rugnummer meeloopt in de befaamde Boston Marathon. De wedstrijdleiding laat haar hardhandig verwijderen.

1967 Overlijden in Rhöndorf (Noordrijn-Westfalen) van Konrad Adenauer (91), de eerste Bondskanselier (1948-1963) van de naoorlogse Bundesrepublik Deutschland. Bijnaam: ‘der Alte’. Leidde de wederopbouw van zijn land, geholpen door het ‘Wirtschaftswunder’. Hij was eerder burgemeester van Keulen en minister van Buitenlandse zaken. In 1952 werd een Israëlische aanslag met een bombrief op zijn leven gepleegd (zie ‘Vandaag’ 27 maart). Adenauer was een koele minnaar van de Duitse hereniging en voerde een pro-Amerikaanse politiek. Hij werd in 2003 door de Duitse tv-kijkers verkozen tot ‘grootste Duitser aller tijden’.

1966 Overlijden in Luzern (Zwitserland) van Albert Servaes, kunstschilder. Zie ‘Vandaag’ van 4 april, zijn geboortedag.

1951 In Londen, Engeland wordt in het kader van ‘The Festival of Britain’ de eerste ‘Miss World verkiezing’ gehouden. Het Zweedse fotomodel Kerstin Håkansson wint, en ontvangt 1000 pond plus een parelcollier. Tijdens de ‘kroning’ draagt ze een bikini, wat door paus Pius XII wordt veroordeeld. Sindsdien dragen Miss World-deelneemster een conventioneel badpak.

1936 Geboorte in Sleidinge (Evergem) van Wilfried Martens, Vlaams christendemocratisch politicus, oud-premier van België. Hij maakte van België een onvolmaakte federale staat. Op 17 juni 2006 ontving hij hiervoor de eerste prijs voor politieke moed van B Plus, een Belgischgezinde denktank en drukkingsgroep die opkomt voor de eenheid van België als federale staat. Uit dankbaarheid sloot Martens zich tien dagen later aan bij B Plus. Martens was drie keer getrouwd en liet acht kinderen na.

1933 Geboorte in Bryn Mawr (Pennsylvania) van de Amerikaanse actrice Jayne Mansfield als Vera Jayne Palmer. Bekende films van haar zijn onder meer The girl can’t help it, The wayward bus, The loves of Hercules, Promises! Promises!, Dog eat dog, The fat spy, A guide for the married man… Ze werd een sekssymbool: op het hoogtepunt van haar carrière werd haar (gebruikte) badwater verkocht voor tien US dollar per fles. Jayne kwam in 1967 om het leven bij een verkeersongeluk. Ze was toen net 34.

1924 Geboorte in Amsterdam van de wapenhandelaar Paul Wilking (80), bijgenaamd. ‘Pistolen Paultje’. Deze kleurrijk en zwaarlijvig figuur in de Amsterdamse onderwereld handelde vooral in de jaren 1960 in wapens. Wilking zou wapens hebben geleverd in Algerije, Congo, Guatemala, Cuba, Angola en Griekenland en hield daar vriendschappen met Ben Bella, Mobutu en een aantal terroristen aan hebben over. Tegelijk was Wilking een actief dierenvriend: in 1968 richtte hij de Organisatie ter bestrijding van wreedheden jegens het dier op.

1895 Geboorte in Den Helder (Noord-Holland) van de beroemde tweeling Henri Pieck (1895-1972), architect, tekenaar en kunstschilder, en Anton Pieck (1895-1987), kunstschilder, tekenaar, graficus en ontwerper van het oorspronkelijke sprookjespark De Efteling in Kaatsheuvel (Noord-Brabant).

1881 Overlijden in Londen van Benjamin Disraeli, Engels conservatief staatsman en romanschrijver. Hij was tweemaal premier van Groot-Brittannië, in 1868 en van 1874 tot 1880. Hij werd in 1876 de ‘1st Earl of Beaconsfield’. Boeken van hem zijn Vivian Grey (autobiografisch), Coningsby, een politieke sleutelroman, Sibyl or the two nations, over de sociale onrechtvaardigheid in Groot-Brittannië. Bekend is de onterecht aan hem toegeschreven uitspraak: ‘There are three kinds of lies: lies, damned lies, and statistics’.

1840 Dag van het Petitionnement, een actie waarbij voor het eerst een verzoekschrift wordt ingediend dat het Vlaamse eisenprogramma formuleert. Daarmee overschrijdt de prille Vlaamse beweging voor het eerst de grenzen van een zuiver literaire beweging en betreedt ze het politieke forum. De strijd tegen de verfransing van het openbare leven in Vlaanderen breekt los.

1839 Nederland en België tekenen het verdrag dat de splitsing van Limburg bezegelt. Sinds 1830 was heel Limburg – op Maastricht na – Belgisch geworden. Deze deling was het gevolg van een koehandel tussen de Europese grootmachten waardoor Willem I de helft van Limburg terugkreeg in ruil voor de helft van Luxemburg.

1805 Geboorte in Belle (Frans-Vlaanderen) van Edmond de Coussemaker, Vlaamse voorman, historicus en musicoloog, auteur van de Chants populaires des Flamands de France.

1600 Onder leiding van Jacob Quaeckernaeck bereikt het eerste Nederlandse schip Japan. De bemanning wordt opgepakt omdat de reeds aanwezige Portugezen de Sjogun vertellen dat de Nederlanders geduchte piraten zijn.