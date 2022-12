7 december. Historische dag: in primeur, de microgolfoven (van 340 kg)

1988 Over wereldschokkend gesproken: om 11.41 u. wordt de stad Spitak in Armenië getroffen door een zware aardbeving. De stad wordt verwoest en men schat het dodental op 24 000 mensen.

1988 Yasser Arafat erkent het bestaansrecht van Israël.

1988 Sovjetleider Gorbatsjov kondigt plannen aan om het Rode Leger in te krimpen.

1987 De Amerikaanse president Reagan en de Sovjetleider Gorbatsjov tekenen het INF-verdrag, waarin wordt overeengekomen dat (kern)raketten voor de middellange afstand ontmanteld worden.

1982 In een gevangenis in Fort Worth, Texas wordt voor het eerst in de Verenigde Staten een doodvonnis voltrokken via een dodelijke injectie. De primeur is voor de veroordeelde moordenaar Charlie Brooks jr. (1942-1982).

1974 Geboorte in Hamilton (Ontario) van Nicole Appleton, Canadese zangeres en presentatrice. Met haar groep All Saints zong ze vanaf 1993 ondermeer Never ever, I know where it’s at, Under the bridge, Lady Marmalade, Bootie call, Pure shores, Black coffee. Met haar zus en medegroepslid Natalie Appleton vormde ze van 2002 tot 2005 het duo Appleton. Ze zongen Fantasy, Don’t worry, Everything eventually.

1965 Het hoofd van de Rooms-katholieke kerk, Paus Paulus VI, en het hoofd van de Oosters-orthodoxe kerk, patriarch Athenagoras I, heffen tegelijkertijd de wederzijdse excommunicatie op uit het jaar 1054.

1960 Ivoorkust wordt onafhankelijk van Frankrijk.

1945 In de Verenigde Staten wordt de eerste magnetronoven (microgolf) gedemonstreerd, een uitvinding van Percy Spencer (1894-1970). Het eerste voedsel dat publiekelijk met behulp van microgolven wordt bereid is popcorn. Het tweede is een ei, dat echter in het gezicht van de proefnemers explodeert. In 1947 wordt de eerste commerciële magnetronoven gebouwd, de Radarange. Dit apparaat was bijna 1,8 meter hoog en woog 340 kilo. Zoals u weet evolueerde het nadien.

1941 De Japanse marine en luchtmacht onder leiding van admiraal Isoroku Yamamoto (1884-1943) en vice-admiraal Chuichi Nagumo (1887-1944) vallen zonder voorafgaande oorlogsverklaring de Amerikaanse Pacific-vloot aan in Pearl Harbor op Hawaii. Er vallen ruim 2400 Amerikaanse doden en 1282 gewonden (aan Japanse kant 65 doden). De Amerikanen zien 18 van hun schepen zinken. Ruim 340 US vliegtuigen worden vernietigd of raken beschadigd. De Japanners verliezen 29 vliegtuigen en 5 onderzeeërs. De VS zijn nu rechtstreeks betrokken bij de Tweede Wereldoorlog. Een dag later verklaren ze Japan de oorlog en op 11 december 1941 ook Duitsland en Italië.

1924 Op bezoek in het Frans-Vlaamse Robeke (Roubaix) verklaart de Franse premier Edouard Herriot: ‘Ze zouden ons vandaag willen terugbrengen naar de tijd van de patois, die de reactionairen van onze tijd opnieuw proberen in te voeren, pleitend tegen de Franse eenheid, rekenend op onwetendheid om de Republiek zelf te vernietigen!’ De ‘patois’ zijn een smalend woord voor de regionale talen.

1921 Geboorte te Mortsel van Herman Todts, Vlaams en Heel-Nederlands politicus, historicus van de Vlaamse beweging. In de Tweede Wereldoorlog sticht Todts met onder andere Jos Moorkens en Frans van Mechelen het Diets Studenten Keurfront (DSK), dat protesteert tegen de afstoting van de Heel-Nederlandse gedachte bij het collaborerende Vlaams Nationaal Verbond (VNV) en in het verzet gaat. Bij de bevrijding wordt hij aangehouden en veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf, omdat hij hulp had verleend aan personen die zich aan het gerecht wilden onttrekken. Op Todts’ studentenkot had men foto’s gevonden van het valse paspoort waarmee Dr. Paul Daels naar Zuid-Afrika wilde vluchten. Het duurt tot 1957 vooraleer hij al zijn rechten terugkrijgt en hem eerherstel wordt verleend.

Ook na de oorlog blijft Todts het solidarisme en de Heel-Nederlandse visie verdedigen. Hij is actief binnen de Solidaristische Beweging van Frans van Mechelen (1923-2000), de latere CVP-minister. Hij is één van de initiatiefnemers van het eerste Paascongres der Vlaamse Jongeren (1948) en lag in 1949 samen met Wim Jorissen en Juul de Clercq aan de basis van de solidaristische en Heel-Nederlandse (mislukte) partij De Volksunie. Net te verwarren met de latere Volksunie van Frans van der Elst en dezelfde Wim Jorissen.

Todts was ook een pleiter voor amnestie. In 1957 sluit hij aan bij het Verbond van het Vlaams Verzet. Hij is medestichter en bestuurslid van Amnesty International en organisator van het eerste internationaal congres van Amnesty International in Male (Brugge). Als lid van de Christelijke Volkspartij (CVP) wordt hij gemeenteraadslid en schepen voor cultuur en middenstand (1976-1982) te Deurne-Antwerpen. Maar hij is een te afstandelijk man om het in de politiek ver te brengen.

Blijvend is Todts bijdrage tot de geschiedschrijving van de naoorlogse Vlaamse Beweging, voorop de door het Davidsfonds uitgegeven zesdelige reeks Hoop en Wanhoop der Vlaamsgezinden (1961-1988), waarin hij de naoorlogse Vlaamse beweging beschrijft, met grote aandacht voor de interne CVP-ontwikkelingen die hij uit eerste hand kende. In 1979 publiceert hij daarnaast met Willy Jonckheere Leuven Vlaams, Splitsingsgeschiedenis van de Katholieke Universiteit Leuven. Zijn politiek testament, weet Nico Wouters, verscheen in de vorm van een postuum uitgegeven werk (1995), waarin Todts stelt: ‘België zal op korte termijn ophouden te bestaan en Vlaanderen vindt dan wel als zelfstandige entiteit een eigen weg naar Europa’.

Herman Todts overlijdt in 1993 op de leeftijd van 71.

1905 Geboorte te Tuitjenhorn (Noord-Holland) van Gerard Kuiper, Nederlands astronoom. Kuiper ontdekt twee manen in het zonnestelsel, namelijk Miranda bij Uranus en Nereid bij Neptunus. In 1951 stelt hij het bestaan voorop van een brede gordel planetoïden buiten de baan van de planeet Neptunus. Het bestaan van de Kuipergordel, zoals het gebied genoemd werd, is pas ruim 40 jaar later bevestigd. In 2015 waren ongeveer 2000 objecten in de gordel bekend. De Gerard P. Kuiper Prize in Planetary Sciences van de American Astronomical Society is naar hem genoemd. In zijn geboortedorp Tuitjenhorn, waar ook een standbeeld van hem staat, is een straat naar hem vernoemd.

Het Amerikaanse bedrijf Amazon werkt aan Project Kuiper, een wereldwijd internet-netwerk vanuit duizenden satellieten rond de aarde.

1872 Geboorte van de grote historicus en geschiedschrijver Johan Huizinga (1872-1945). Zie Vandaag van 1 februari 2022.

1815 Michel Ney, maarschalk van Frankrijk wordt geëxecuteerd door een vuurpeloton, nadat hij door het bewind van Lodewijk XVIII van Frankrijk schuldig is bevonden aan verraad, wegens zijn steun aan Napoleon Bonaparte gedurende de Honderd Dagen die aan Waterloo voorafgingen.

1641 Herovering op de Fransen van de Frans-Vlaamse stad Ariën-aan-de-Leie (Aire-sur-la-Lys) die op 16 juli van hetzelfde jaar was ingenomen door de troepen van de Franse koning Lodewijk XIII.

1383 Overlijden van Wenzel (Wenceslaus) I van Luxemburg, hertog van Brabant en Limburg door huwelijk. Samen zijn vrouw Johanna van Brabant, oudste dochter van hertog Jan III, verleende hij Brabant in 1356 de Blijde Inkomst, eeuwenlang het charter van de Brabantse vrijheden.

