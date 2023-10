Deze week in Brussel: bidden voor een moordenaar

Deze week moest ik denken aan een aanslag van 13 jaar geleden in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Daar blies een islamitische terrorist zichzelf toen op , nadat hij twee mensen zwaar verwond had. Vertegenwoordigers van de Zweedse moslims namen afstand van de daad. Maar voor de imam van de grootste moskee in de stad was de Zweedse ‘democratische terreur’ verantwoordelijk, omdat de moslims volgens hem altijd van al het kwaad beschuldigd worden. En bovendien had de terrorist enkel zichzelf gedood…

Deze week moest ik denken aan een aanslag van 13 jaar geleden in de Zweedse hoofdstad Stockholm. Daar blies een islamitische terrorist zichzelf toen op , nadat hij twee mensen zwaar verwond had. Vertegenwoordigers van de Zweedse moslims namen afstand van de daad. Maar voor de imam van de grootste moskee in de stad was de Zweedse ‘democratische terreur’ verantwoordelijk, omdat de moslims volgens hem altijd van al het kwaad beschuldigd worden. En bovendien had de terrorist enkel zichzelf gedood voegde de geestelijke eraan toe.

Tot wat een dergelijke dubbelzinnige uitspraak kan leiden, bleek toen de volgende dag heel wat bloemen werden neergelegd op de plek waar de terrorist zichzelf had laten ontploffen. In veel kranten werden foto’s hiervan afgedrukt, maar die werden verkeerdelijk geduid als een teken van medeleven met de slachtoffers. Ik signaleerde de fout aan een krant, maar ze werd nooit rechtgezet. Ik vrees dat het te wijten was aan een politiek-correcte reflex die de realiteit van de sympathie voor een moordende jihadist niet wou inzien.

Schaarbeekse scholieren

Ik dacht aan die verwarring tussen dader en slachtoffer toen ik een bericht las over wat er gebeurd was in een school in Schaarbeek, een dag nadat de dader van de moord op twee Zweden was neergeschoten door de politie. Scholieren hadden daar gevraagd om voor hem te mogen bidden, omdat hij een moslim was. Dus niet voor de twee Zweedse voetbalsupporters die hij vermoord had. Die waren immers geen moslim. Zij wilden bidden voor een moordenaar.

In een school in Anderlecht merkte een leraar op dat zijn leerlingen met veel plezier expliciete foto’s van de slachtoffers uitwisselden, alsof het Paniniprentjes van voetbalvedettes waren. Volgens hem staan jonge moslims aan wie hij les geeft steeds meer onder invloed van bijzonder radicale predikers die ze ongecensureerd vinden op sociale media zoals TikTok. Het is niet in de moskee dat ze opgehitst worden, maar wel in de duistere krochten van het internet. Wie de moeite doet, vindt daar bijzonder fanatieke oproepen om een steeds strengere vorm van de islam aan te hangen. Die kwalijke invloeden maken dat in de klas geen discussie meer mogelijk is, omdat scholieren hun godsdienst met vuur verdedigen. Al enige tijd is het in Brusselse scholen moeilijk om het over de Holocaust te hebben. Dat zal met de Israëlische aanval op Gaza nog minder gemakkelijk zijn.

Vermoorde leraar

Dat fanatisme bleek ook in Frankrijk, waar vreedzame herdenkingen van de in Arras vermoorde leraar Dominique Bernard verstoord werden door luidruchtige jongeren. Dat gebeurde ook op bijeenkomsten waar men het had over Samuel Patty, die vorig jaar onthoofd werd door een Tsjetsjeen omdat hij het had aangedurfd het in zijn les te hebben over de Charlie Hebdo-karikaturen. In totaal zo’n 200 leerlingen mogen zich aan zware sancties verwachten.

Misschien is het meest verontrustende dat Bernard zonder enige aanleiding vermoord werd door een voormalige leerling van de school. Hij was afkomstig van een geïmmigreerde familie die perfect geïntegreerd leek.

Plan voor aanval op ambassade

Deze voorvallen zijn geen fait-divers. De verwarring in de hoofden van jonge moslims is behoorlijk gevaarlijk, omdat er voor hen niet langer een concrete reden nodig is om andersdenkenden en niet-gelovigen aan te vallen, zoals in Frankrijk bleek. In hun ogen is in het westen zowat iedereen schuldig die geen moslim is.

In juni hadden twee heel jonge Franse moslims een uitgewerkt plan om de Israëlische ambassade in Brussel aan te vallen en zoveel mogelijk mensen te vermoorden. Dat was lang voor de huidige oorlog.

Joden aan het gas

Op het internet zijn beelden van betogingen in Europa en elders te zien waar zonder terughoudendheid extreme slogans worden geroepen tegen Israël en tegen Joden. Als er gescandeerd wordt : ‘Palestina vrij van de rivier tot de zeer’ dan betekent dan niet meer of minder dan een oproep tot vernietiging van Israël. ‘Joden aan het gas’ was ook te horen. Een populaire Franse rapper hoopt op de terugkeer van Hitler. Influencers leggen uit dat de verhalen over de wreedheden bij de inval van Hamas in Israël fel overdreven of propaganda zijn.

Het is niet moeilijk om zich voor te stellen welke schade dergelijke berichten kunnen aanrichten in jonge hoofden. Islamistisch geïnspireerde aanslagen door zogenaamde ‘lone wolves’ kunnen dan ook morgen in Brussel of elders in België gebeuren.

De eerste stap om dat te verhinderen is het gevaar erkennen van die toxische beïnvloeding. Maar de incidenten in de scholen in Schaarbeek en Anderlecht haalden de kwaliteitspers niet en geen politicus lijkt er zich zorgen over te maken. Sociologe Djemila Benhabib die al interessante boeken schreef over religieuze radicalisering, maakt zich grote zorgen om het uitblijven van reacties over de gevaarlijke evolutie van jonge moslims. Zij wijdt het vooral aan de electorale angst van de Brusselse politici om hun Maghrebijns kiespubliek te mishagen. Als de partijen zich zo terughoudend blijven houden tot na de verkiezingen gaan we gevaarlijke maanden tegemoet…