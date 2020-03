Vlaams Belang: En nu is het aan jullie

Tijdens de boekvoorstelling van zijn nieuwste boek En nu is het aan ons, legde Tom Van Grieken zijn publiek een frappante vaststelling voor. Er werd op het Vlaams Belang-hoofdkwartier van uit gegaan dat eerst het beruchte cordon sanitaire diende doorbroken te worden, om vervolgens het cordon médiatique en het sociaal cordon van tafel te vegen. Tot hun eigen verbazing loopt het net omgekeerd.

Vlaams Belang op sociale media?

Aanvankelijk dachten de strategen van de partij dat een sociaal medium als Facebook niets voor hen was. Immers, wie zou als brave burger uit de kast durven komen en Facebookposts van een partij als het Vlaams Belang liken of sharen?

Het tegendeel bleek waar. Plots zag diezelfde brave burger dat ook zijn buurman, of zijn collega of zelfs zijn werkgever diezelfde Facebookberichten deelden en leuk gingen vinden. Ze werden als het ware opinion leaders en zetten anderen aan om openlijk en zonder schroom sympathie voor het verguisde Vlaams Belang te tonen.

Cordon médiatique

Ik schrijf ‘verguisd’ omdat Van Grieken hieromtrent een onthullende anekdote vertelt. Na een ontmoeting met Geert Wilders (PVV — Nederland) kwam het voorstel om enkele dubbelinterviews te geven aan grote kranten. De nieuwe, jonge Vlaams Belang-voorzitter kon wel wat extra bekendheid en publiciteit gebruiken. Groot was de ontsteltenis wanneer ze merkten dat de weekendeditie van Het Laatste Nieuws alle passages, vragen en antwoorden met Van Grieken geschrapt had en dat het zogenaamde dubbelinterview louter een gesprek was met Geert Wilders. Je zou voor minder je pantoffels opvreten.

De Standaard, zo haalt Van Grieken nog aan, weigert ook nu nog stelselmatig elke Vlaams-Belang opiniestuk, maar presteerde het wel om tijdens de asielcrisis een paginagrote titel te plaatsen: ‘Het is erg stil bij extreem rechts’. Terwijl de redactie de voorafgaande dagen Vlaams Belang-opiniestukken in de prullenbak gooiden.

Hefboom

Het succes op sociale media werd een hefboom om de andere cordons op te heffen. Na de aanslagen in Brussel leverde een pamflet op sociale media ‘Sluit de grenzen nu!’ duizenden likes op en een live-Facebookvideo bereikte meer dan 3,3 miljoen mensen. Heeft Vlaams Belang traditionele media wel nodig? De vraag stellen was ze beantwoorden, zo bleek.

Het succes op sociale media leidt ertoe dat ook het cordon médiatique alsmaar meer verdampt. Al is de recente verkiezinguitslag ook best een hulp. Zo mocht Van Grieken zijn nieuwe boek komen voorstellen op De Afspraak. Het doorbreken van het cordon sanitaire wordt de laatste stap. Net omgekeerd dus van wat de partij vroeger dacht.

Optimisme bij Vlaams Belang

Over dat cordon sanitaire lijkt Van Grieken best wel optimistisch. In 76 gemeenten, zo stelt hij, bestaat er nu een meerderheid van Vlaams Belang en N-VA: ‘Dat is immens veel!’ Bovendien kan niet ontkend worden dat de grondstroom in Vlaanderen steeds rechtser wordt. De linkerzijde (sp.a, Groen, PVDA) blijft hangen waar ze al jaren hangen, zo rond de 25%, terwijl de traditionele partijen (CD&V, Open Vld) hun kiezersaantallen zien halveren ten gunste van N-VA en Vlaams Belang. De basis van CD&V en Open Vld is bovendien veel rechtser dan de partijtop denkt. Dat merk je, dixit Van Grieken, wanneer je praat met hun lokale mandatarissen.

Kortom, de titel van het boek En nu is het aan ons mag dan hoogmoedig of arrogant klinken, Van Grieken benadrukt dat hij met een klein hartje voor zijn publiek staat. Hij stelt zich in het boek kwetsbaar op, vertelt over interne relaties en biedt een blik onder de motorkap van de machine die de partij geworden is. Hij legt tegelijk de lat erg hoog: bij de volgende verkiezingen moet zijn partij de grootste zijn om enig gewicht in de weegschaal te gooien.

De ‘zelfmoordmissie’ zoals Lieven Verstraete (Terzake) opwierp bij de verkiezing van Van Grieken als partijvoorzitter, is inmiddels een succesverhaal gebleken. De echte troefkaarten worden echter pas geteld in 2024. Daar is inmiddels iedereen zich van bewust.

Het afsluitende hoofdstuk van Tom Van Griekens En nu is het aan ons leest u exclusief hier op Doorbraak. Het boek is uiteraard ook verkrijgbaar in onze webshop.